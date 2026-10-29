Водитель Автобазы ГЭТ Илья Згонник стал вторым на региональном конкурсе «Лучший по профессии»

Двое водителей Автобазы представляли петербургский Горэлектротранс на конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Водитель грузового автомобиля». Соревнования проходили в течение двух дней - 28 и 29 октября. Организатором конкурса является Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленобласти. По итогам теоретической и практической части Илья Згонник занял второе место, а Саперби Мурзабеков стал шестым.

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Традиционно профессиональный конкурс начался с теоретического этапа. Водители отвечали на 40 вопросов о правилах дорожного движения, охране труда и технологии производства работ и порядке проведения ежедневного технического осмотра транспортного средства. Затем в течение контрольного времени конкурсанты письменно указывали в оценочном листе, какие основные системы и узлы должны быть визуально осмотрены, уровни чего должны быть проверены, какие предметы должны быть в наличии, какие правила должны соблюдаться при ТО.

Зрелищная часть конкурса проходила сегодня на территории у ТРК «Лето». Участникам необходимо было продемонстрировать уверенное управление грузовым автомобилем и выполнить ряд упражнений: выезд в бокс передним ходом, выезд из бокса задним ходом, движение по траектории «габаритная восьмёрка» задним ходом, «змейка» задним ходом, разгон-торможение у заданной линии. На прохождение трассы отводилось 10 минут.

По результатам теоретического и практического этапов второе место занял водитель петербургского Горэлектротранса Илья Згонник. Обладателю второго места 30 лет, в Автобазе ГЭТ он работает 3 года - управляет грузовым эвакуатором, который предназначен для буксировки неисправных троллейбусов и спецтехники Автобазы методом частичной погрузки к месту ремонта.

Второму представителю Горэлектротранса на конкурсе Саперби Мурзабекову досталось шестое место. Водителю 45 лет, в Горэлектротранс пришёл 8 лет назад. В Автобазе ГЭТ от работает на вакуумно-подметательном автомобиле, который нужен для уборки трамвайных путей.

Руководство Автобазы ГЭТ отмечает, что Илья и Саперби легко справляются с работой в условиях интенсивного и напряженного движения по магистралям города, обеспечивают безопасность движения, сохранность автомобиля и экономный расход топлива за счёт высокой техничности управления. Все производственные задания выполняют качественно и в срок.

Поздравляем наших конкурсантов с высокими результатами на региональном конкурсе, желаем профессионального развития и безаварийных смен!