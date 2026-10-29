Юбилейный троллейбус с символикой 90-летия можно встретить на маршрутах №№10 и 22

В честь 90-летия петербургского троллейбуса Горэлектротранс оформил юбилейной символикой современный троллейбус ПКТС-6281.00 «Адмирал». Модель эксплуатируется в Троллейбусном парке №3, который считается визитной карточкой центра Петербурга: большинство маршрутов парка проходят через Невский проспект. Именно здесь в 1936 году появились первые троллейбусы. На бортах юбилейного «Адмирала» троллейбусная история отражена в образах первого троллейбуса Невского проспекта ЯТБ-1 и современных васильковых машин, которые обслуживают главную магистраль Санкт-Петербурга.

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Троллейбусной системе Санкт-Петербурга в октябре исполнилось 90 лет. 21 октября 1936 года на свой первый маршрут по Невскому проспекту от площади Александра Невского до площади Труда вышел новый вид транспорта – троллейбус, или как тогда его называли «безрельсовый трамвай». Открывали движение троллейбусы с деревянным кузовом ЯТБ-1 производства Ярославского автомобильного завода в яркой схеме окраски. Статус новинки обязывал отличаться от уже привычных ленинградцам трамваев и автобусов, тем более что троллейбус позиционировался как транспорт повышенной комфортности, где строго регламентировалось количество пассажиров – не более 50 человек.

За 90 лет троллейбус сохранил и упрочил свои позиции на Невском проспекте, сейчас здесь проходят трассы 7 троллейбусных маршрутов. В их числе – маршрут №22, который максимально повторяет самую первую троллейбусную линию. Троллейбус №22 едет от Хасанской улицы по мосту Александра Невского и далее через Невский проспект до площади Труда. Поэтому именно на маршруте №22 в юбилейный период можно увидеть троллейбус с праздничной символикой к 90-летию троллейбусного движения. Юбилейный транспорт поработает и на маршруте №10, который также через Невский следует на Васильевский остров.

Троллейбус с бортовым №3231, брендированный к юбилею, оклеен специальной 2D-плёнкой в тон окраски с использованием градиента. В основе изображения – встреча троллейбусов разных эпох: исторического канареечно-бирюзового ЯТБ-1 и современного васильково-белого троллейбуса «Адмирал». Их соседство наглядно демонстрирует, как в течение 90 лет вместе с обликом троллейбуса менялся облик города, да и сам этот транспорт. От «ламповой» компактной модели с низким потолком и деревянным кузовом - до более вместительных, низкопольных и технически совершенных машин нашего времени. Эта троллейбусная история разворачивается на фоне петербургских архитектурных доминант, в оформлении читаются знакомые силуэты Медного всадника, Ростральных колонн, знаменитого кораблика на шпиле Адмиралтейства. Неотъемлемой частью открыточных парадных видов Петербурга является и ленинградский-петербургский троллейбус, который стоит в одном ряду со знаменитыми символами, украшающими наш город.

Свое 90-летие петербургский троллейбусвстречает в статусе лидера. В городе на Неве действует крупнейшая в России маршрутная сеть из 48 троллейбусных линий, 18 из них обслуживают троллейбусы с увеличенным автономным ходом. В их числе маршрут ТУАХ №90, который открыли на намыве Васильевского острова 21 октября 2026 года.