Горэлектротранс рассказал о перспективных проектах на совещании Ассоциации «Метро»

Фото: Международная ассоциация «Метро»

Петербургский Горэлектротранс принял участие в совещании Комитета главных инженеров Международной ассоциации «Метро». Оно проходит в Москве в здании Московского метрополитена. С докладом о перспективных проектах предприятия выступил начальник Отдела перспективного развития СПб ГУП «Горэлектротранс» Андрей Уланов.

Отдельное внимание в своем выступлении Андрей Уланов обратил на проекты, учитывающие модернизацию тяговых подстанций, кабельных линий, контактной сети, а также путевого хозяйства. Напомним, что масштабное обновление инфраструктуры на предприятии проводится в рамках программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее».

В докладе также были рассмотрены система активной безопасности и помощи водителю, установленная на более чем 350 петербургских трамваях, и перспективы внедрения беспилотных технологий с учётом накопленного в этой теме опыта ГЭТ.

Напомним, петербургский Горэлектротранс является членом Международной ассоциации «Метро» с апреля 2022 года. Соединить опыт профессионалов всего уличного и внеуличного электротранспорта тогда предложил нынешний председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, который в тот период руководил СПб ГУП «Горэлектротранс» и был президентом Международной ассоциации предприятий ГЭТ. Такая идея возникла, когда московские трамваи были переданы в ведение ГУП «Московский метрополитен».