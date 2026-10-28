31 октября в 11:00 состоится уникальная трамвайная экскурсия «По Оранэле в Стрельну»

Живописным завершением октября станет трамвайная прогулка по уникальной Ораниенбаумской электрической линии (Оранэле). В поездке пассажирам расскажут об истории «первой русской электрички», достопримечательностях на пути следования и блокадной истории этой линии. Экскурсия проходит на современном комфортном трамвае «Богатырь-М». Старт – у памятника Блокадному трамваю на пр. Стачек, 114 в 11:00 31 октября.

Трамвай отправляется по Оранэле до конечной станции «Стрельна» и обратно. В Стрельне гостям предлагают посетить фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, где представлен фрагмент кабинета начальника ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаила Хрисанфовича Сороки, материалы о Леониде Германовиче Питкянене – главном инженере трампарка на пр.Стачек и исследователе истории Оранэлы, который в послевоенные годы участвовал в восстановлении Стрельнинской линии.

Гостям также покажут фильм Анатолия Аграфенина «Трамвай идет на фронт», посвящённый истории трамвая в годы Великой Отечественной войны.

Во время поездки экскурсовод расскажет о достопримечательностях, которые встречаются по пути следования: Троице-Сергиева пустынь, дача Миниха, усадьба Новознаменка, бывшая больница Фореля (в настоящее время это ДК «Кировец»), усадьба Александрино и другие. Экскурсии «По Оранэле в Стрельну» проходят дважды в месяц.

Адрес начала экскурсии: посадка на экскурсионный рейс осуществляется возле памятника Блокадному трамваю на пр.Стачек, 114. По завершении экскурсии трамвай вернется к месту старта.

Предварительная запись на экскурсию обязательна.

Запись на экскурсию осуществляется по телефону +7 981 980‑01‑93 (с 10:00 до 18:00, со среды по воскресенье).