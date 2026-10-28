Новая программа обучения сотрудников сформирует «золотой фонд» кадрового резерва ГЭТ

В петербургском Горэлектротрансе дали старт масштабной образовательной инициативе «Управленческая преемственность», главной целью которой является формирование надёжного кадрового резерва предприятия. Инициатором программы выступил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак. 22 сотрудника ГЭТ пройдут обучение, включающее в себя разные аспекты функционирования транспортного предприятия. При условии успешного выполнения итоговой работы выпускники курса получат документ о профессиональной переподготовке по программе «Руководитель на городском электрическом транспорте». Занятия будут вести руководители Горэлектротранса. 27 октября резервисты провели первую встречу под руководством заместителя директора предприятия – начальника Управления по персоналу Юлии Барановой, а также прослушали первую лекцию.

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Основная задача учебной программы – перевести мышление участников с узкопрофильных производственных задач на системное и стратегическое видение. Будущие руководители научатся оценивать каждый операционный процесс через призму финансовой устойчивости, рентабельности и единых приоритетов предприятия.

Обучение пройдет под контролем заместителя директора – начальника управления по персоналу Юлии Барановой. Непосредственной организацией и координацией образовательного курса займется Учебно-курсовой комбинат СПб ГУП «Горэлектротранс».

Юлия Баранова обратилась к резервистам с приветственным словом, рассказала о нюансах обучения и пожелала успехов на итоговой аттестации, которая будет представлять собой защиту индивидуальных проектов. Заместитель директора Учебно-курсового комбината ГЭТ Иван Ячейников, который тоже является слушателем курса, подробнее остановился на организационных вопросах обучения.

В первую группу новой инициативы вошли 22 самых перспективных сотрудника из различных подразделений Горэлектротранса. Резервисты, которые в ходе обучения покажут яркие лидерские качества, экспертную грамотность, стратегический подход и умение эффективно руководить процессами сформируют «золотой фонд» кадрового резерва ГЭТ.

Образовательный курс рассчитан на 8,5 недель (256 академических часов) и продлится до конца декабря. Программа включает в себя авторские лекции от топ-менеджмента Горэлектротранса: руководители специально подготовили уникальные материалы по аналитике, закупкам, финансово-экономической деятельности и другим стратегически важным темам. Чтобы занятия были максимально эффективными, все лекторы прошли предварительное обучение и повысили квалификацию в Учебно-курсовом комбинате по программе «Основы педагогической деятельности». В числе лекторов – главный инженер предприятия, заместители директора предприятия, главный бухгалтер, начальники и директора подразделений.

Большинство занятий пройдет в очном формате на различных площадках предприятия, инфраструктура которых лучше всего подходит для раскрытия конкретной темы. Это позволит участникам детально разбирать материал и напрямую общаться с экспертами.

Первая лекция курса – «Противодействие коррупции» – прошла сразу после официального старта программы, 27 октября, в Управлении ГЭТ. Ее провел ведущий специалист по противодействию коррупции Эдем Булгаков. Он разобрал с будущими управленцами актуальные законы и реальные практические кейсы.

Предполагается, что новая инициатива «Управленческая преемственность» станет залогом стабильной работы городского наземного электрического транспорта при любых кадровых изменениях, а также поможет укрепить единую культуру бережливого производства и стратегического мышления на предприятии.