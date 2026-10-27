В Службе пути Горэлектротранса прошёл семинар для студентов ПГУПС

Трамвайные пути Петербурга представляют собой каркас городской транспортной системы, который ведет свою историю ещё с первых линий конки. При этом технические требования к трамвайным линиям сегодня и сто лет назад имеют принципиальные отличия. Как устроено путевое хозяйство Горэлектротранса, как оно менялось с развитием транспорта и какие перспективы у трамвайных линий Петербурга рассказали на семинаре Службы пути.

Семинар «Путевое хозяйство ГЭТ» для будущих транспортников провели заместитель начальника по перспективному развитию ОСП «Служба пути» Олег Востриков и доцент ПГУПС Дмитрий Басовский. Он был организован Службой пути Горэлектротранса для первокурсников ПГУПС, обучающихся по специальности «Промышленный и городской транспорт» и входящих в научный кружок «Городской рельсовый транспорт».







Студенты узнали об исторически сложившихся технических особенностях путевого хозяйства петербургского трамвая, его современном состоянии и перспективах развития. Например, в последние годы в совмещённом с автодорогой полотне рассчитаны, опробованы и успешно применяются безбалластные конструкции с железобетонной плитой в основании. Укладываются специальные шумо-, виброизоляционные прирельсовые профили и литой асфальт. Все эти технические решения позволяют не только обеспечить безопасность и бесшумность движения трамваев, но и продлить срок службы трамвайного пути и дорожного полотна на загруженных автомагистралях. Также на обособленном от автодорог полотне устраиваются повышенные посадочные площадки трамвая высотой в уровень пола вагона, а также ведется масштабная работа по обустройству выделенных полос для общественного транспорта.

Теорию дополнило знакомство с образцами элементов верхнего строения пути. Наглядные элементы помогают лучше разобраться в устройстве трамвайной инфраструктуры и понять, из каких деталей складывается работа городского рельсового транспорта.

Студенты активно участвовали в обсуждении технических вопросов и проявили интерес к теме. Семинар стал возможностью для первокурсников познакомиться с отраслью за пределами университетской аудитории и узнать больше о задачах, которые решают специалисты путевого хозяйства в Горэлектротрансе.

Напомним, Служба пути ГЭТ является одним из ключевых звеньев в программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Программа в части инфраструктуры предполагает полное приведение путевого хозяйства в нормативное состояние под современный подвижной состав поставок последних лет. Так, за годы реализации программы значительно выросли объемы капитального ремонта трамвайных путей, за последние пять лет отремонтировано более 117 км пути. За девять месяцев 2026 года силами 3-й дистанции Службы пути ГЭТ отремонтировано 1,24 км оп (к.п. "Оккервиль", к.п."Лахтинский разлив", Трамвайный парк №7), по заказу КРТИ (силами СПб ГКУ Дирекция транспортного строительства) отремонтировано 16,6 км оп.