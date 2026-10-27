Представители МАП ГЭТ посетили с техническим визитом Троллейбусный парк №3

Деловая программа в рамках празднования 90-летия петербургского троллейбуса была связана с работой Международной ассоциации предприятий ГЭТ в нашем городе. В юбилейные дни под эгидой МАП ГЭТ прошёл расширенный научно-технический совет, а также состоялся визит в Троллейбусный парк №3. Оба мероприятия проходили, в том числе с целью знакомства руководителей из регионов с троллейбусным опытом Петербурга. Парк на улице Седова выбран для технического визита неслучайно, именно он будет обслуживать новый юбилейный маршрут №90 на намыве Васильевского острова, также здесь эксплуатируются новинки модельного ряда, включая троллейбус с увеличенным автономным ходом «СИНАРА-6254».



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Троллейбусный парк №3 открылся на улице Седова в 1965 году для развития троллейбусной сети тогда в новых районах города. В наши дни парк эксплуатирует 146 троллейбусов и обслуживает 13 маршрутов по всему городу, включая линии в центре города. Так, троллейбусы и водительский состав «третьего парка» в прямом смысле являются визитной карточкой Горэлектротранса на главной городской магистрали - на Невском проспекте.

Делегация МАП ГЭТ в составе представителей отрасли ГЭТ со всей страны побывала в Троллейбусном парке №3 23 октября. Гостей встречали исполняющий обязанности директора парка Алексей Саморуков, заместитель директора парка по ремонту подвижного состава Сергей Винокуров и руководитель отдела инвестиций и проектного управления Горэлектротранса Артём Михайлов. Также в презентации работы парка принял участие один из старейших его работников, председатель Совета ветеранов ГЭТ, слесарь Исубгаджи Базаков, который работает на предприятии с 1972 года, более полувека. Он с теплотой вспомнил как менялся парк за эти годы и о том, что троллейбусы предыдущего поколения по сравнению с сегодняшними современными машинами ему самому кажутся уже музейными экспонатами. Там, где раньше стояли троллейбусы ЗиУ, сегодня выстраиваются в ряд современные троллейбусы с увеличенным автономным ходом. В их числе – ТУАХ «СИНАРА-6254» поставки 2025 года, их в Горэлектротрансе всего 20 единиц, и все они эксплуатируются в «третьем парке». Также подвижной состав парка представлен моделями «Авангард» от Транс-Альфа, «Адмирал» от ПК ТС и «Ольгерд» от Белкоммунмаш.

Маршрут визита проходил через цех агрегатного участка, где восстанавливают мосты и компрессоры, через участок электрооборудования, моечный комплекс. Гостям показали полный цикл обслуживания подвижного состава. Коллег интересовали нюансы эксплуатации подвижного состава, а также запуск нового, юбилейного маршрута №90, который связал центр города с намывными территориями. На этой линии работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Как рассказал исполнительный директор МАП ГЭТ, член Общественного совета при Минтрансе России Владимир Фёдоров в петербургской деловой программе принимали участие более 50 человек из разных городов России - представители производителей тяговых приводов, электродвигателей, подвижного состава, а также эксплуатирующих предприятий. Коллеги высоко оценили троллейбусный опыт Петербурга и поздравили Горэлектротранс с 90-летием петербургского троллейбуса. А культурная программа - спектакль «Дитя кулис» в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ - вызвала очень живой отклик у делегатов. Это было очень необычно, и таких театральных транспортных аналогов в России пока не существует. Санкт-Петербург и здесь тоже первый и сохраняет лидерство.