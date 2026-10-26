Горэлектротранс выпустил продолжение ролика «На троллейбусе быстрее»

К 90-летию петербургского троллейбуса и Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта вышла вторая серия видеоролика «На троллейбусе быстрее». В ролике снимались работники Горэлектротранса, а сами съемки проходили в ДОЛ «Зарница», на дороге в Осельки и на трамвайном кольце на Лахте.



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В центре сюжета вновь троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара», который должен к полудню доставить ребят из ДОЛ «Зарница» в город, где их встретят родители.

Однако выполнение расписания ставят под угрозу возникающие препятствия: упавшее дерево, стадо коров, повреждение контактной сети, сломанный светофор. На помощь оперативно приходят Аварийно-восстановительная служба «Носорог» и Энергохозяйство, а также беспилотный трактор.

К первой серии зрителей отсылают те же герои и обстоятельства: бабушка с рассадой, которая вновь едет в Парголово; гоночный болид, за рулем которого на этот раз генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин слушает музыку группы «Скорая помощь». Пассажиры вновь читают корпоративную газету ГЭТ «Петербургские магистрали», а в их числе оказывается читатель многотиражки метро - это начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. Выходя на рельсы, останавливает беспилотный трамвай, чтобы дать дорогу троллейбусу, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак. Это отсылка к реальным событиям, когда Константин Шостак на конкурсе профмастерства водителей трамвая-2024 выходил на рельсы для демонстрации возможностей беспилотного трамвая.

Для сотрудников предприятия в ролике спрятано ещё несколько «пасхалок» - нынешние руководители предстают в неожиданных образах, отсылающих к началу их карьерного пути.

В последних кадрах – праздничный слоган юбилейного транспорта: «На троллейбусе всё ещё быстрее…последние 90 лет». И это правда. Свой день рождения петербургский троллейбус встретил в статусе крупнейшей троллейбусной системы в России.