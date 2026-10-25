Горэлектротранс принял участие в первом торжественном молебне ко Дню работника транспорта

Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Впервые в 2026 году Князь-Владимирском соборе прошел торжественный молебен, посвящённый Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Соглашение о сотрудничестве с одним из знаковых храмов Санкт-Петербурга заключено у СПб ГКУ «Организатор перевозок». В числе представителей транспортных предприятий города в молебне приняли участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак и главный инженер Денис Рогожников.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта был учрежден в нашей стране в 2012 году, однако торжественный молебен в Князь-Владимирском соборе стал первым в честь этого профессионального праздника. Инициатором и организатором выступило волонтерское объединение СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Настоятель Князь-Владимирского собора иерей Илия Макаров подчеркнул особое значение молебна. По его словам, труд транспортников - это не только перевозка пассажиров, но и большая техническая и организационная работа, которая имеет стратегическое значение для города.

Собравшиеся помолились за транспортников, которые ежедневно обеспечивают движение Санкт-Петербурга. Во время богослужения вспомнили подвиг сотрудников транспортных предприятий в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда и отметили значимость их труда. Блокадный трамвай был единственным пассажирским транспортом в осажденном Ленинграде.

Добавим, на неделе 90-летия петербургского троллейбуса открылся юбилейный маршрут №90. В день его торжественного запуска на намыве Васильевского острова настоятель строящегося храма в честь апостола Андрея Первозванного на Морском фасаде Санкт-Петербурга Кирилл Погиблов благословил открытие новой линии, которая пролегает вблизи храма.