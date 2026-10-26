Горэлектротранс на конференции МАП ГЭТ представил опыт эксплуатации и ремонта троллейбусов с увеличенным автономным ходом

Праздничная неделя 90-летия петербургского троллейбуса включала деловую программу, которая проходила под эгидой Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). 22 октября состоялся расширенный научно-технический совет МАП ГЭТ, который в том числе был приурочен к петербургскому юбилею троллейбуса. Представители транспортных предприятий и отраслевые специалисты собрались в Северной столице, чтобы обсудить развитие электротранспорта, современные тяговые приводы и решения, которые уже сегодня работают на городских маршрутах.



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Научно-технический совет МАП ГЭТ в Петербурге был посвящен теме: «Синхрон или асинхрон: будущее привода городского электрического транспорта?». За техническими терминами стоят вполне практические задачи: надёжность подвижного состава, особенности его обслуживания, расходы на эксплуатацию и возможность адаптировать транспорт к меняющимся условиям городской сети.



С приветственным словом к участникам обратился президент МАП ГЭТ Андрей Лызин, генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс», который сменил на этом посту экс-директора СПб ГУП «Горэлектротранс», ныне председателя Комитета по транспорту Дениса Минкина. Что вполне закономерно с учётом современного курса развития СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и трудовой биографии Андрея Лызина, который начинал свою транспортную карьеру с профессии водителя троллейбуса. Ассоциация уже 36 лет объединяет предприятия городского электрического транспорта и помогает специалистам обмениваться опытом, обсуждать отраслевые решения и оценивать перспективы их применения в разных городах. Петербургский Горэлектротранс является неизменным членом Ассоциации, а недавно в состав правления МАП ГЭТ вошёл директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.



На юбилейной троллейбусной неделе петербургский Горэлектротранс представил на профильном НТС сразу три доклада.



«Горэлектротранс накопил большой опыт эксплуатации троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Сегодня они работают на 17 из 48 троллейбусных маршрутов города, и нам есть чем поделиться с коллегами из других регионов. Особенно актуален этот опыт сейчас, когда первые машины, поступившие в 2017 и 2018 годах, подходят к капитальному ремонту. При ремонте предстоит не только восстановить троллейбусы, но и заменить тяговые аккумуляторные батареи, модернизировать тяговый электропривод и систему электроснабжения. Мы изучили, как лучше организовать эту работу, и готовы делиться своими наработками с коллегами. Уверен, что практический опыт Петербурга поможет другим городам принимать обоснованные решения при развитии троллейбусного движения», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.



Заместитель директора Горэлектротранса по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов выступил с докладом «Планирование и организация транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге троллейбусами с увеличенным автономным ходом. Он рассказал об использовании электробусов с динамической зарядкой в транспортной сети Санкт-Петербурга, истории запуска маршрутов, технических характеристиках действующих линий и условиях, которые необходимо учитывать при проектировании новых. Отдельная часть доклада касалась дальнейшего развития этого направления.



Начальник производственно-технического отдела Службы подвижного состава Горэлектротранса Алексей Баринов представил доклад «Опыт и особенности эксплуатации ТУАХ в Санкт-Петербурге в 2017–2026 годах». В докладе освещалась тема, как менялось количество «автономных» троллейбусов в парке Горэлектротранса с 2017 года до настоящего времени. Отдельное внимание было уделено применяемым тяговым аккумуляторным батареям, особенностям эксплуатации и рекомендациям, которые помогают поддерживать работоспособность подвижного состава.



Начальник отдела технико-технологической подготовки производства Службы подвижного состава Горэлектротранса Сергей Жевак выступил с докладом «Капитальный ремонт троллейбусов с увеличенным автономным ходом в СПб ГУП «Горэлектротранс». Это выступление продолжило разговор о жизненном цикле современного электрического транспорта. Были затронуты такие темы, как организация и особенности капитального ремонта машин (в том числе троллейбусов с автономным ходом), а также ремонт тяговых аккумуляторных батарей.