Работники Горэлектротранса провели субботник в своих подразделениях

Весь апрель в преддверии общегородского Дня благоустройства в петербургском Горэлектротрансе проходила серия мероприятий по благоустройству и подготовке инфраструктуры к летнему сезону. Также на этой неделе, в День Земли, в Фёдоровском сквере транспортники заложили каштановую аллею к 90-летию петербургского троллейбуса. А 25 апреля в Горэлектротрансе состоялся субботник.

В субботнике приняли участие 2069 сотрудников Горэлектротранса. Работы прошли во всех подразделениях предприятия: в порядок приведено 45 гектаров подведомственных и прилегающих территорий. Субботник также дал старт ежегодному корпоративному смотру-конкурсу на лучшее благоустройство и озеленение.

Особое внимание в эти дни уделяется местам памяти и воинской славы, что особенно значимо в преддверии Дня Победы. После зимы коллективы привели в порядок мемориальные объекты на территориях своих трамвайных и троллейбусных парков. А Учебно-курсовой комбинат принял участие в благоустройстве Пискарёвского мемориального кладбища, одного из главных мемориалов, посвящённых подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Будущие водители также привели в порядок стелу на Аллее Памяти, установленную в память о работниках Трамвайно-троллейбусного управления, погибших в годы блокады и на фронтах Великой Отечественной войны. Вместе с УКК ГЭТ участие в субботнике на Пискаревском мемориальном кладбище принял директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

В Дне благоустройства были задействованы все трудовые коллективы предприятия: 10 трамвайных и троллейбусных парков, Служба движения, Служба пути, Служба подвижного состава, Энергохозяйство, Автобаза, Аварийно-восстановительная служба и другие подразделения. Также субботник прошел в учебных аудиториях УКК ГЭТ.