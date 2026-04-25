В преддверии 9 мая Горэлектротранс вышел на благоустройство Пискарёвского мемориального кладбища

Будущие водители - учащиеся Учебно-курсового комбината Горэлектротранса - традиционно в Дни благоустройства посещают Пискаревское мемориальное кладбище. Они приводят в порядок захоронения, а на Алее Памяти также ухаживают за стелой работникам Трамвайно-троллейбусного управления, погибшим в годы блокады Ленинграда и на фронтах Великой Отечественной войны. Вместе с Учебно-курсовым комбинатом ГЭТ участие в субботнике на мемориале принял директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

В Дне благоустройства приняли участие учащиеся трамвайной и троллейбусной групп вместе с преподавателями, некоторые приходили с семьями. Для будущих водителей это ещё и возможность погрузиться в блокадную историю предприятия, с которым они в ближайшее время свяжут свой трудовой путь.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак рассказал, что в это время года коллектив ГЭТ бывает на Пискаревском мемориальном кладбище минимум трижды: в день годовщины пуска блокадного трамвая 15 апреля 1942 года, в честь Дня Победы и обязательно между этими датами в День благоустройства.

«Субботник - не только способ выразить уважение своим коллективам и привести в порядок свои рабочие места, территории, службы. Это ещё и возможность узнать кого-то с новой стороны, обменяться знаниями о нашей истории, передать традиции. Важно, что будущие водители уже вовлечены в жизнь предприятия, здесь на Пискаревском мемориальном кладбище они могут делом выразить уважение своим предшественникам, работникам Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда, погибшим в годы войны. Уверен, что с оглядкой на эту историю, будущие водители будут достойной сменой ленинградским транспортникам, будут дисциплинированно и ответственно служить пассажирам», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

Символично День благоустройства УКК ГЭТ на Пискаревском мемориальном кладбище состоялся в канун 120-й годовщины со дня рождения директора Василеостровского трамвайного парка в годы Великой Отечественной войны Михаила Шпиллера.

Директор Горэлектротранса поблагодарил учащихся Учебно-курсового комбината за их неравнодушие и уважение к истории предприятия. Также он отметил сплочённость коллективов Горэлектротранса, которые провели это утро на субботнике в своих подразделениях, службах, трамвайных и троллейбусных парках.