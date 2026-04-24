Балансовая комиссия рассмотрела финансово-хозяйственную деятельность Горэлектротранса

В Белом зале администрации Петроградского района состоялась балансовая комиссия по итогам 2025 года при участии Комитета по транспорту. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак доложил об исполнении финансового плана предприятия.

За 2025 год 38 трамвайных и 48 троллейбусных маршрутов перевезли 285,7 млн пассажиров. План выполнен на 102,7%, пассажиропоток вырос на 13,8 млн пассажиров. На 2026 год плановый пассажиропоток составляет 289,3 млн человек.

Больше половины поездок приходится на билеты длительного пользования – 51,9%. «Подорожником» воспользовались 27% пассажиров.

В 2025 году инвентарный парк подвижного состава ГЭТ составил 1553 единиц: 719 трамвайных вагонов и 834 троллейбуса. В 2026 году запланировано заключение договора лизинга на 86 троллейбусов большой вместимости. В настоящий момент идут конкурсные процедуры.

В рамках реализации Государственной программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" в 2025 году были заключены четыре государственных контракта на выполнение работ за счёт бюджета Санкт-Петербурга: реконструкция Троллейбусного парка №1, Трамвайного парка №3, Автобазы, проектирование трамвайного парка во Фрунзенском районе.

В 2025 году был утвержден проект «Программа 10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» на приобретение подвижного состава, реконструкцию контактно-кабельной сети, реконструкцию депо и строительство новых парков, эксплуатацию объектов культурного наследия, модернизацию тяговых подстанций, ремонт трамвайных путей.

По итогам кадровой работы в 2025 году на предприятие трудоустроены 418 водителей трамвая и троллейбуса, 284 из них – после обучения в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 27% по сравнению с 2024 годом. Среднемесячная зарплата водителей троллейбуса составила 154 тыс. рублей, водителей трамвая – 134 тыс. рублей.

Константин Шостак озвучил на балансовой комиссии планы Горэлектротранса на 2026 год. В их числе - приобретение 86 троллейбусов за счёт собственных средств предприятия, продолжение реконструкции троллейбусного депо на Сызранской улице, Трамвайного парка №3, проектирования трамвайного парка во Фрунзенском районе, реконструкция контактно-кабельной сети, завершение реконструкции трёх корпусов ДОЛ «Зарница» к началу летних каникул.