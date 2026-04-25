К 120-летию со дня рождения Михаила Шпиллера

25 апреля исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Шпиллера, директора Трамвайного парка им. Леонова и Центральных вагоноремонтных мастерских в годы блокады. Коллектив Василеостровского трамвайного парка под руководством Михаила Шпиллера участвовал в пуске блокадного трамвая 15 апреля 1942 года. Как это стало возможным в условиях холода, голода и бомбежек рассказывает по воспоминаниям отца его сын Константин Михайлович Шпиллер, родившийся в октябре 1943 года. Из роддома его привезли в общежитие при трамвайном парке, где он и рос в окружении блокадных трамвайщиков. В наши дни этим людям, которых он помнит по своему детству, в Петербурге установлена не одна мемориальная доска. Слово Константину Михайловичу.

«Михаил Михайлович Шпиллер родился в семье работника Обуховского завода, человека, который активно занимался революционной деятельностью, поэтому и сын вырос со своими жизненными позициями. Трудовую деятельность он начал с профессии слесаря в Московском трамвайном парке, который подчинялся Московской железной дороге. Отец всегда был инициативным, стремился к знаниям. Когда он служил в РККА, закончил автошколу командного состава, поэтому машину знал досконально, был шофером 1 класса. После армии он поступил в военную академию, но понял, что это не его, вернулся в Ленинград и окончил промышленную академию. Работал на ленинградских предприятиях и в 1937 году судьба его привела в Трамвайно-троллейбусное управление. Так он стал директором трамвайного парка им. Леонова. В предвоенные годы его перевели в трампарк им. Калинина. Отсюда он и ушёл на фронт. Попал в автополк, занимался вопросами эвакуации, прохождения по Ладоге. Когда в блокадном Ленинграде полностью остановилось трамвайное движение, не вывозился мусор, а зима была суровая, тогда вышло постановление областного и городского комитета партии о возобновлении трамвайного грузового движения. «Командир блокадного трамвая», начальник ТТУЛ Михаил Хрисанфович Сорока составил список тех людей, которые требуются для восстановления. Среди них был и мой отец Михаил Шпиллер. Указанием города, согласованным с Москвой, эта группа специалистов была отозвана от фронтовых задач и уже на месте стала заниматься вопросами трамвайного движения в Ленинграде. Отец поселился, можно сказать, на территории парка, в доме 79 на Среднем проспекте. Там находилось общежитие. На 3 этаже была маленькая квартирка.

Задача перед отцом стояла такая: нужно было создать сплочённый рабочий коллектив. А он был сложный: 90% – женщины, мужчин всего 10-12% и то половина – молодёжь допризывного возраста. Женщины работали слесарями, кондукторами, водителями трамвая. Михаил Михайлович, чтобы грамотно обучить молодых сотрудников, привлекал потомственных рабочих.

3 января 1942 года полностью прекратилась подача электричества и трамвайное движение встало. Составы остались на территории города. Параллельно в парке велись работы: надо было маскировать трамваи от врага. Отец возглавил Центральные вагоноремонтные мастерские. Здесь, кстати, были и цеха по восстановлению подвижного состава.

7-8 марта 1942 года нужно было восстановить грузовое трамвайное движение, к середине апреля – пассажирское. И это удалось.



Для коллектива отец старался делать многое, чтобы люди чувствовали, что они от своего сложнейшего труда получают отдачу. Стали организовывать подсобные хозяйства. При Леоновском парке такое хозяйство было в Токсово. Там выращивали картофель из кожуры, сажали брюкву. Овощи раздавали работникам. И это сглаживало невзгоды времени. Молодые ребята были ему благодарны, говорили «спасибо» и после войны. Потому что получали рабочую карточку в годы блокады, так и выжили.

К нему в любое время мог подойти любой сотрудник. Отец старался вникнуть в любой вопрос, к этому призывал и своих соратников. Даже дома, на прикроватной тумбочке стоял телефон и ему могли позвонить в любое время.

В парке сложился дружный работоспособный коллектив, поэтому к запуску трамвая подошли к полной готовности. Первый вагон, который вышел на линию из парка 15 апреля 1942 года в 6:30 провожал Михаил Михайлович, стоя около главных ворот. В 21:30 все вагоны вернулись обратно. У водителей впервые за время блокады появилась улыбка на лице, у некоторых – слёзы. Знали все: жизнь продолжается! Я считаю, что это рекорд, представьте, 812 дней блокады в городе функционировал трамвай! Немцы были ошарашены этим, нещадно бомбили остановки, трамвайные пути. В связи с чем руководство парка предупреждало водителей, что при атаке врага до остановки лучше не доезжать или вовсе её проехать. Маршруты можно было перестроить так, чтобы движение осуществлялось рядом с домами. Это была своего рода защита пассажиров. Водитель принимал решение на месте. Если начинался обстрел, вагоновожатый оперативно выводил из салона пассажиров и помогал добраться до бомбоубежища. Как только водители выезжали за ворота парка, они оказывались на передовой, по-своему сражались.

Несмотря на тяжёлые военные годы, блокаду, он стремился к идеальной чистоте. Требовал, чтобы водители, кондуктора носили форму, другие работники тоже опрятно выглядели, в парке на местах был порядок. Он боролся за культуру. О трамваях, которые находятся в парке, он знал всё.



На его столе всегда лежали книги по этой теме. Вообще он очень любил литературу. У нас дома есть богатая библиотека, которую он начал собирать. Несмотря на его занятость, по воскресеньям, он старался с семьей выбираться в Центральный парк, на Крестовский остров. С мамой он минимум два раза в месяц ходил в театр. К этому приучал и меня. Если бы сейчас Михаил Михайлович знал, что на территории трамвайного депо проходят спектакли, он был бы очень доволен!

«Отец был рационализатором, что повышало производительность труда, долговечность трамвая, поэтому парк часто занимал классные места в социалистических соревнованиях. И даже получил знамя Министерства коммунального хозяйства Ленинграда.

Послевоенные годы были напряжёнными. В 1945-1947гг. велось активное восстановление работы электротранспорта. Ленинград должен был остаться ведущим трамвайным городом. В 1955-м отец возглавил трамвайный парк им. В.С. Смирнова, а через два года – грузовой трамвайный парк».