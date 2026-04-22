В День Земли во Фрунзенском районе заложили Каштановую аллею к 90‑летию петербургского троллейбуса

Торжественная закладка Каштановой аллеи состоялась в Фёдоровском сквере при участии всех троллейбусных парков Горэлектротранса и Администрации Фрунзенского района. Водителей троллейбуса и юный отряд озеленителей в составе ребят из профильного ГЭТ-класса школы №334 и ДОЛ «Зарница» приветствовали заместитель председателя Комитета по транспорту Анатолий Коннов, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленобласти Нина Леонтьева, замглавы Администрации Фрунзенского района Артем Матвеев. Таким образом отпраздновали двойной юбилей: в этом году 90 лет встречает Фрунзенский район и петербургский троллейбус.

Закладка Каштановой аллей к 90-летию петербургского троллейбуса неслучайно состоялась именно в Международный день Земли. Так организаторы хотели подчеркнуть роль экологически чистого электрического транспорта, который обеспечивает комфорт и безопасность для жителей Фрунзенского района.

В закладке аллеи из 9 каштанов вместе с водителями и юными петербуржцами приняли участие представители Совета ветеранов ГЭТ и Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс». Напомним, ранее по инициативе Молодежного совета ГЭТ в Невском районе появилась Аллея в честь 155-летия петербургской конки. Теперь эта «зелёная» эстафета перешла к нынешнему юбиляру – петербургскому троллейбусу.

Каштановая аллея будет символизировать красоту и расцвет петербургского троллейбуса, который в год своего юбилея находится на пике нового развития.

«В октябре 1936 года впервые по Петербургу проехали наши троллейбусы - в городе появился новый вид транспорта, которому в этом году исполняется 90 лет. Для того, чтобы подчеркнуть экологичность Горэлектротранса и перспективность нашего транспорта для закладки аллеи мы выбрали каштаны, деревья-долгожители, потому что мы движемся в будущее и смотрим далеко вперед. Будем эти деревья, надеюсь, ещё много-много лет досаживать в эту же аллею», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

Троллейбусное движение в Санкт-Петербурге развивается за счёт технологий увеличенного автономного хода. В нашем городе развита крупнейшая в России маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом из 18 линий. Всего же в нашем городе действуют 48 троллейбусных маршрутов общей протяженностью почти 613 км. Ежедневно троллейбусы перевозят порядка 480 тысяч пассажиров.