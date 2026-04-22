«Петербургские магистрали»: читайте в апрельском выпуске

Апрель в Горэлектротрансе выдался насыщенным на события. Вот уже почти месяц, как директором предприятия назначен Константин Шостак. В новой должности он презентовал вице-губернатору Санкт-Петербурга Кириллу Полякову и председателю Комитета по транспорту Денису Минкину тяговую подстанцию №4 на 11-й Красноармейской улице после реставрации. Визит на подстанцию, работавшую в блокаду, был приурочен к 84-летней годовщине пуска блокадного трамвая 15 апреля 1942 года.



Эта памятная дата – традиционно ключевая тема для апрельских «Петербургских магистралей». Рассказываем читателям, какие торжественно-памятные мероприятия прошли в Горэлектротрансе.



Также приглашаем вас стать свидетелями подвига блокадных трамвайщиков. О них расскажет в нашем эксклюзивном видеоинтервью по случаю 120-летия отца Константин Шпиллер, сын Михаила Шпиллера, директора Трамвайного парка им. Леонова в годы войны.



Вместе с ним на страницах чествуем других наших весенних юбиляров, которые трудились на предприятии в разные годы. Только представьте, вагоновожатой Трамвайного парка №1 Марии Мироновне Самсонкиной исполнилось 100 лет! А слесарю Троллейбусного парка №3 Борису Старостину – 90!



Ленинградский троллейбус тоже вот-вот отметит 90-летие, поэтому мы открыли новую рубрику «Мой маршрут». В ней знаменитые пассажиры поделятся своими личными троллейбусными историями о поездках, которые незаметно складываются в большой маршрут жизни человека.



Вместе с выпуском смотрите наши видеоработы. «Петербургские магистрали»: мы говорим только о важном.