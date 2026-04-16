С 18 апреля закрывается трамвайное движение по Бухарестской улице

В связи с проведением плановых работ по ремонту трамвайных путей вносятся изменения в работу общественного транспорта во Фрунзенском районе.

С 01:30 18 апреля до 22:00 18 октября 2026 года закрывается трамвайное движение по Бухарестской улице на участке от улицы Салова до улицы Димитрова.

Трамваи следуют:

№25: закрыто движение

№43: от к/ст "Трамвайный парк № 1" по Московскому пр., Благодатной ул., ул. Салова, Бухарестской ул., Касимовской ул., Камчатской ул., Расстанной ул., Лиговскому пр., Кузнечному пер. (обратно: по ул. Марата, Свечному пер., Лиговскому пр. ) до к/ст "ул. Марата"

№45: от к/ст "ул. Самойловой" по Мгинской ул., наб. реки Волковки, Расстанному пер., Камчатской ул., Касимовской ул., Бухарестской ул., ул. Салова, Благодатной ул., Московскому пр., Авиационной ул., ул. Ленсовета до к/ст "Мясокомбинат"

№49: от к/ст "пр. Юрия Гагарина" по Авиационной ул., Московскому пр., Благодатной ул., ул. Салова, Бухарестской ул., Касимовской ул., Камчатской ул., Расстанной ул., Лиговскому пр., Кузнечному пер. (обратно: по ул. Марата, Свечному пер., Лиговскому пр. ) до к/ст "ул. Марата"

№62: закрыто движение

Горэлектротранс приносит извинения за доставленные временные неудобства и рекомендует заранее планировать маршруты следования и использовать альтернативные виды наземного транспорта.