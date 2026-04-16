На подстанции «Клинская» состоялось торжественное награждение работников Энергохозяйства

Подстанция «Клинская» на Можайской улице работала в блокаду, именно она подала ток для пуска в марте 1942 года первого грузового трамвая после тяжелейшей блокадной зимы. Грузовые трамваи подготовили город к возобновлению пассажирского движения 15 апреля 1942 года. В честь 84-й годовщины пуска блокадного трамвая в Энергохозяйстве ГЭТ показали блокадную «Лермонтовскую» подстанцию после реставрации и выставку об энергетике предприятия в годы войны. А на «Клинской» подстанции состоялось торжественно-памятное мероприятие.

На встрече, которая прошла на подстанции на Можайской улице, 20 работников были отмечены Почётными грамотами за вклад в развитие Энергохозяйства, за добросовестный труд и профессиональную организацию работ. В их числе ветераны предприятия, которые трудятся здесь уже более 20 лет.



Идея объединить дружную «энергосемью» в важную историческую дату, 84-ю годовщину пуска блокадного трамвая – принадлежит начальнику Энергохозяйства Александру Щербаню.

«Трудно представить, как наши коллеги работали в те годы. Это настоящий пример героизма и трудового подвига! Даже осознать трудно: люди голодали, были в полумёртвом состоянии, но трудились, потому что верили в Победу. Благодаря им в осаждённом городе вновь по улицам пошли грузовые, затем пассажирские трамваи. Герои нашего предприятия внесли свою лепту в общую Победу и окончательно сломали все планы немецким захватчикам. Мы должны это помнить всегда! Мы не просто так собрались на Можайской, 19. Эта тяговая подстанция №15 – первая, которая дала ток блокадному трамваю», – обратился к коллективу Александр Щербань.



Александр Щербань отметил, что Служба Энергохозяйства продолжает писать свою славную историю, выполняя поставленные перед ней цели и производственные задачи.



Подробнее об итогах 2025 года и перспективах службы рассказал главный инженер Энергохозяйства Александр Кавуненко. Накануне Энергохозяйство презентовало после реставрации тяговую подстанцию №4, которая «доведена до совершенства и в плане ремонта, и в плане оборудования». Также началась реставрация на исторической подстанции №5, в конце апреля ожидается завершение обновления тяговой подстанции №64. Одной из важных задач также является модернизация 4 км подвесной системы Контактной сети на Невском проспекте и у Казанского собора.

После Александр Кавуненко принял участие в торжественной церемонии. Для некоторых награждаемых приглашение на сцену оказалось приятной неожиданностью.



«Я работаю здесь уже 4,5 года. Навожу красоту в нашем городе. Устраняем на фасадах зданий граффити, печально, что они появляются. Последний объект мой серьёзный – «четвёртая» подстанция. Проводили там малярные работы, красили оборудование. То, что отметили, очень приятно, спасибо руководству и всем коллегам», – со слезами на глазах поделилась маляр ОСП «Энергохозяйство» Ирина Куликова.



Грамоты от профсоюза и памятные сувениры коллегам вручил председатель профсоюзной организации службы, начальник восточного района контактной сети Илья Поляков.
















