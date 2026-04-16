Научно-технический совет Комтранса рассмотрел целесообразность развития технологий ИИ на рельсовом транспорте

Петербургский Горэлектротранс принял участие в первом заседании Научно-технического совета Комитета по транспорту. В его состав вошли более 80 специалистов в области автоматики, телемеханики, управления движением, технической политики. В их числе учёные, инженеры, представители органов власти, разработчики ПО, преподаватели ведущих вузов. Основная повестка НТС учитывает переходный этап к высокоавтоматизированным рельсовым транспортным средствам, то есть к ИИ-автопилоту. В Петербурге наработана существенная база для нового витка развития технологий ИИ на транспорте. С докладом об опыте петербургского Горэлектротранса на НТС выступил директор предприятия Константин Шостак.

Сегодняшний НТС призван определить вектор развития технологий ИИ на транспорте в Петербурге. По какому сценарию должны развиваться беспилотные технологии и текущее положение дел в этой сфере рассмотрели на опыте Горэлектротранса, метро, РЖД, Нацпроектстроя, российской компании «Cognitive Technologies», Дирекции по организации дорожного движения и других городов. После чего состоялось голосование о целесообразности развития и применения высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств в Санкт-Петербурге. По его итогам принято решение продолжить НИОКР с целью перспективного внедрение ВАРТС.

Директор Горэлектротранса Константин Шостак рассказал, что сейчас на петербургских маршрутах эксплуатируется 350 серийных «умных» трамваев с системой активной безопасности и помощи водителю (АБПВ). Она призвана помочь человеку соблюдать скоростной режим, а также страховать его действия в случае угрозы наезда на пешехода или столкновения с другим транспортным средством. За последние два года эксплуатации «умных» трамваев на 100% снизилось количество сходов вагонов, на 80-89% снизилось количество падений пассажиров, а также на 80-93% сократилось число ДТП.

Уже широко применяемую ГЭТ систему АБПВ можно считать одним из завершающих этапов к переходу на полноценное беспилотное движение. Следующий уровень – это трамвай с ИИ-автопилотом, который на своем полигоне ПТО «Шаврова» сейчас испытывает Горэлектротранс. ИИ-автопилот испытывается на базе вагона «Богатырь-М» производства ООО «ПК Транспортные системы». Для получения статуса высокоавтоматизированного рельсового транспортного средства оставалось принять решение о проведении НИОКР, а также испытаний в условиях полигона и только после этого на улично-дорожной сети.

«Сегодня Научно-технический совет принял положительное решение, и мы приступаем к поэтапному созданию опытного образца высокоавтоматизированного рельсового транспортного средства. Для этого необходимо разработать технические решения по пунктам Декларации о безопасности ВАРТС, оснастить трамвай дополнительным оборудованием и, конечно, модернизировать инфраструктуру. Я попросил Научно-технический совет оказать нам содействие в рамках научно-исследовательской деятельности относительно создания ВАРТС», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

Добавим, что Научно-технический совет создан в марте 2026 года в целях решения вопросов дальнейшего развития городского пассажирского транспорта, включая беспилотные технологии. В него вошли 83 специалиста, включая 29 кандидатов наук и 12 докторов наук.