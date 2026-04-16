ГЭТ-класс на базе школы № 347 побывал в Троллейбусном парке № 1

В рамках месячника «Внимание, дети!» в Троллейбусном парке №1 встречали юных петербуржцев. Помимо профилактики ДТП встреча носила профориентационный характер. Гостями транспортников стали учащиеся транспортного ГЭТ-класса школы №347. Экскурсию для них провели заместитель главного инженера Троллейбусного парка №1 Даниил Васильев и помощник директора парка Карелия Меркулова.



В начале встречи ребята прошли инструктаж по правилам поведения на территории предприятия, получили фирменные сигнальные жилеты и отправились знакомиться с работой парка. Напомним, Троллейбусный парк № 1 является крупнейшим троллейбусным предприятием в Европе, в Петербурге он обслуживает более трети всей троллейбусной сети: на 17 линий ежедневно выходят до двухсот машин, а общее количество троллейбусов в эксплуатации составляет 265 единиц. Это троллейбусы разных моделей и производителей, включая инновационный подвижной состав с увеличенным автономным ходом.



Экскурсия началась с рассказа об истории Горэлектротранса и развитии троллейбусного движения в Петербурге - в этом году исполняется 90 лет с момента запуска линейного троллейбусного движения в Ленинграде.







Затем школьникам показали производственные площадки: электромеханический и агрегатный цеха, а также цех текущего ремонта. Ребята узнали, как устроена работа парка, как распределяются задачи между специалистами и какие профессии задействованы в обеспечении бесперебойного троллейбусного движения.



Отдельное внимание уделили инновационному подвижному составу. Школьникам продемонстрировали низкопольные троллейбусы белорусского производства АКСМ и Ольгерд, оснащённые системой автономного хода на базе современных накопителей электроэнергии. Ребятам показали отсек с аккумуляторными батареями и рассказали об особенностях обслуживания этой техники. Продемонстрировали обслуживание головок токоприёмников, которое на новых моделях возможно производить с земли, что повышает безопасность и удобство работы водителя.



Также участники экскурсии посетили площадку выпуска подвижного состава на линию и диспетчерскую, где организуется работа водителей и кондукторов. В завершение школьников познакомили с Доской почёта, на которой представлены лучшие сотрудники парка.



В конце встречи ребята ответили на вопросы по итогам экскурсии, а Даниил Васильев пригласил их в будущем связать свою профессиональную деятельность с Горэлектротрансом.

