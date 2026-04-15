Работники и руководители Горэлектротранса возложили цветы к монументу «Мать-Родина»

На Пискарёвском мемориальном кладбище сегодня прозвучала тишина, в которой содержания больше, чем в словах. Представители Управления Горэлектротранса, директора трамвайных и троллейбусных парков, учащиеся Учебно‑курсового комбината ГЭТ, Совет ветеранов ГЭТ совместно с Первичной профсоюзной организацией ГЭТ и Молодежным советом пришли сюда, чтобы почтить память коллег, на чью долю выпало жить и работать в блокадном Ленинграде. На Аллее Памяти работники Горэлектротранса во главе с директором предприятия Константином Шостаком поклонились стеле работникам Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ), погибшим в блокаду и на фронтах Великой Отечественной войны.

15 апреля в Горэлектротрансе с особыми чувствами вспоминают не только подвиг ленинградских трамвайщиков, которые весной 1942 года сумели возобновить работу пассажирского трамвая в блокадном Ленинграде. На Пискаревском мемориальном кладбище транспортники вспоминают своих коллег, которые не дожили до Великого Дня Победы. Большая часть мужского состава работников ленинградского ТТУ в годы войны ушла на фронт. На службу пассажирам военного Ленинграда заступили женщины и подростки, которых наскоро переобучали в вагоновожатых и монтеров контактной сети.





Трамвайщики работали на пределе сил. Многие погибли прямо на рабочих местах, не оставив свой маршрут. Они понимали если остановится трамвай, остановится жизнь в городе. На рабочих местах погибли 77 наших коллег, 168 человек были ранены, а более 70 пропали без вести. На объекты трамвайной инфраструктуры пришло свыше полутора тысяч попаданий снарядов и бомб. Накануне мы рассказали об одном из таких случаев, связанных с историей «Лермонтовской» подстанции.

В числе тех, кто пришёл отдать дань памяти своим коллегам сегодня на Пискарёвском мемориальном кладбище был и старейший работник Горэлектротранса, блокадник, ведущий специалист Отдела социальной политики Валентин Григорьевич Кузьминский. Мальчиком он провел в осажденном Ленинграде страшную зиму 1941-1942 года.

В честь 84‑й годовщины пуска блокадного трамвая 15 апреля 1942 года в Горэлектротрансе проходит серия торжественно-памятных мероприятий. Память ленинградских трамвайщиков почтили сегодня в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ (здесь дан старт выставки «Поколения героев 2.0»), у памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек, на подстанции на ул. Можайская. Накануне военную историю предприятия вспоминали на «Лермонтовской» подстанции, где недавно завершилась реставрация.