15 апреля школьники возложили гирлянду к памятнику Блокадному трамваю

15 апреля в петербургском Горэлектротрансе встречают 84-ю годовщину возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. У памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек прошла церемония возложения цветов. Кадеты школы №493 несли у Блокадного трамвая Почётный караул, вместе с ними в программе приняли участие ученики лицея №393. Школьники выступили со стихотворениями и возложили гирлянды к подножке вагона МС. На Памятную Акцию пришли ветераны, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак и работники Трамвайного парка №8, представители Комитета по транспорту и МО «Княжево», директор Музея Оранэлы, Сергей Баричев, директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев.

Программа у памятника Блокадному трамваю началась с полуденного трамвайного звона, такого же громкого и торжественного, как 15 апреля 1942 года, когда блокадные трамвайщики возвещали ленинградцев о возвращении пассажирского трамвая.

15 апреля в Горэлектротрансе каждый год встречают как праздничную дату. Несмотря на суровые испытания блокады этот апрельский день 1942 года для ленинградцев был счастливым: после тяжелейшей зимы в город вернулось трамвайное движение. Для ленинградцев это стало предзнаменованием Победы и надеждой на завершение Великой Отечественной войны.

В этот день в городе заработали пять трамвайных маршрутов - №№ 3,7,9,10,12. Одним из этих маршрутов - маршрутом №12 - экипирован памятник Блокадному трамваю, установленный у ворот Трамвайного парка №8 на проспекте Стачек, 114. 12-й маршрут проходил через самый центр города: от Барочной улицы через нынешний Невский проспект к Большой Охте.

«В «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича об остановке трамвайного движения зимой 1941 года из-за перебоев с электроэнергией есть такие строчки: «Город стал пешим. Расстояния обрели реальность. Они измерялись силой своих ног». Только вдумайтесь в эти строчки. Мы сейчас проезжаем пару остановок до магазина, кафе или метро… А в блокаду горожанам приходилось пешком ходить на работу, на производство по 15 километров в день. К сожалению, сегодня не все помнят ратный подвиг трамвайщиков, которые восстановили движение в осаждённом городе. Но мы с вами помним, и мы собрались здесь сегодня, чтобы еще раз поклониться их памяти», - обратился к школьникам Кировского района директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

С приветственными словами к юным петербуржцам обратились директор Музея Оранэлы Сергей Баричев и директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев, а ветераны поделились своими воспоминаниями.

Школьники тоже подготовили своё выступление на Памятной Акции. Ученики школы №493, взявшей шефство над памятником Блокадному трамваю, прочли стихотворения о блокадном Ленинграде. После этого все присутствующие приняли участие в церемонии возложения гирлянды и цветов к Блокадному трамваю.