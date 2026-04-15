В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ встречают годовщину пуска блокадного трамвая

Программа торжественно-памятных мероприятий Горэлектротранса в честь 84-й годовщины возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде стартовала с открытия выставки «Поколения героев 2.0» в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Также Совет ветеранов ГЭТ, Молодежный совет ГЭТ, почетные гости и реконструкторы возложили цветы к мемориальной доске в честь подвига ленинградских трамвайщиков. С приветственным словом выступили председатель Комитета по транспорту Денис Минкин и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак. Они также поздравили Константина Шпиллера, сына директора Василеостровского трампарка в годы войны со 120-летней годовщиной со дня рождения отца.

Константин Михайлович Шпиллер стал сегодня почетным гостем Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. История его семьи неразрывно связана с историей Василеостровского трамвайного парка, который на протяжении всей войны и блокады возглавлял его отец Михаил Шпиллер. Константин Михайлович родился в 1943 году, жил в общежитии при парке, всё его детство прошло в окружении блокадных трамвайщиков. В память об их подвиге к мемориальной доске, расположенной на здании бывшего общежития на Среднем проспекте, сегодня возложили цветы.

«Мы, современные транспортники, с особыми чувствами вспоминаем подвиг работников Трамвайно-троллейбусного управления. В своей повседневной работе мы стараемся быть достойными продолжателями дела наших коллег и никогда не уронить эту высокую планку: несмотря ни на что обеспечивать стабильность трамвайного движения в городе. Они смогли это сделать в голод, в холод, под обстрелами! Никогда нельзя об этом забыть! Эти люди не только разделили с ленинградцами тяготы войны и блокады, но и помогли городу выстоять и победить», - обратился к гостям Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ Константин Шостак.

Программа продолжилась торжественным открытием выставки «Поколения героев 2.0», организованной ЭВК ГЭТ совместно с Центром патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец». Во время торжественной части Денис Минкин и Константин Шостак вручили Константину Шпиллеру коллекционную модель блокадного трамвая ЛМ-33 в честь юбилейной даты в его семье. 25 апреля 2026 года Михаилу Шпиллеру исполнилось бы 120 лет.

После этого гости отправились на историческом трамвае в памятный рейс по маршруту №6. Во время поездки для них состоялась экскурсионная программа, посвященная работе трамваев в блокадном Ленинграде.