На проспекте Авиаконструкторов запустили новые маршруты общественного транспорта

Троллейбусный маршрут №50 дотянулся по проспекту Авиаконструкторов до Арцеуловской аллеи. Теперь пассажиров здесь будут обслуживать уже два маршрута троллейбусов с увеличенным автономным ходом - №50 и №23, запущенный сюда ранее по Комендантскому проспекту. Старт движению по обновленной трассе маршрута №50 утром 15 апреля дал вице-губернатор Кирилл Поляков с участием председателя Комитета по транспорту Дениса Минкина и директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Константина Шостака.



Фото:

По проспекту Авиаконструкторов продлена трасса троллейбусного маршрута № 50, а также автобусного маршрута № 154. По просьбам жителей новых кварталов здесь повышена транспортная доступность в районе Арцеуловской аллеи и сформирована полноценная сеть общественного транспорта в быстрорастущей части Приморского района.



«Возможности троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) позволяют нам гибко реагировать на спрос пассажиров в районах, где нет контактной сети, но есть пожелания к пуску экологически чистого транспорта. Ранее за счёт автономного хода до Арцеуловской аллеи мы продлили маршрут №23 по Комендантскому проспекту. Теперь сюда будут доезжать и ТУАХ маршрута №50 по пр. Авиаконструкторов. Плавный и тихий электротранспорт всегда наиболее предпочтителен для жителей спальных районов, привыкших к определенному уровню комфорта», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.



С 15 апреля троллейбусный маршрут № 50 следует до Арцеуловской аллеи. Трасса увеличилась на 1,6 километра, и этот участок 12 троллейбусов будут преодолевать в режиме автономного хода с плановым интервалом движения в часы пик 10-16 минут. По выходным дням выпуск на маршрут составит 8 ТУАХ с плановым интервалом движения 15-21 минута.



Продление маршрута улучшило доступность электротранспорта для жителей новых жилых комплексов вдоль Арцеуловской аллеи и проспекта Авиаконструкторов. Пешеходная доступность до остановок теперь составляет около 500 метров, что особенно важно для районов, где продолжается активное строительство.





Трасса троллейбуса №50 с 15 апреля: от к/ст «Тихорецкий пр.» по Политехнической ул., ул.Курчатова, ул.Жака Дюкло, Светлановскому пр., Светлановской пл., пр.Испытателей, Коломяжскому пр., пр.Королева, пл.Сикорского, ул.Уточкина, Комендантской пл. Комендантскому пр., Шуваловскому пр., пр.Авиаконструкторов до Арцеуловской аллеи, до к/ст «пр.Авиаконструкторов».

Напомним, в Петербурге развита крупнейшая маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В настоящий момент в городе действуют 18 линий ТУАХ.