Кирилл Поляков посетил «Лермонтовскую» подстанцию накануне годовщины пуска блокадного трамвая

Петербургский Горэлектротранс в рамках своей программы развития завершил реставрацию исторической подстанции №4 на 11-й Красноармейской улице. Она входит в пятерку самых первых городских подстанций, построенных в начале XX века для электрического трамвая первой очереди. В военные годы подстанция №4 была действующей. 15 апреля 1942 года, в день пуска блокадного трамвая, она подавала ток на маршрут №9, а в 1941 году в подстанцию попала фугасная бомба, о чём напоминает слегка погнутая ферма. Подстанцию после реставрации осмотрели вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, руководители КГИОП и Адмиралтейского района.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак доложил вице-губернатору Кириллу Полякову о реализации программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее» в части Энергохозяйства ГЭТ. Так, на всех 87 тяговых подстанциях модернизировано оборудование телемеханики, что снизило количество отказов оборудования на треть. Из новых объектов ведены в эксплуатацию подстанция №91 на ул. Руставели и подстанция №8 на ул. Жукова. Что касается пятерки первых городских подстанций, которые являются объектами культурного наследия, реставрация завершилась уже на трех из них – в Дегтярном пер., на набережной Карповки и на 11-й Красноармейской, начались работы на Б.Подьяческой ул.

Сегодня тяговая подстанция №4 «Лермонтовская» обеспечивает работу 3 маршрутов: трамвайного маршрута №16 и троллейбусных маршрутов №№ 3, 8. В совокупности они перевозят более 26 тыс. пассажиров в сутки.

В ходе реставрации подстанции №4 в 2024-2025 гг. были проведены обширные работы по восстановлению исторического облика здания подстанции: восстановлены фасады, крыша, а также внутренние сети и интерьеры. Удалось не только сохранить оригинальные элементы архитектуры, например, историческую кран-балку машинного зала и метлахскую плитку, но и улучшить функциональность объекта.

Как это было исторически, в здании сохранены рабочие места для работников Службы Энергохозяйства СПб ГУП «Горэлектротранс», здесь располагаются сотрудники Южного кабельного района и Участка по борьбе с блуждающими токами.

Накануне 84-й годовщины пуска блокадного трамвая 15 апреля 1942 года во время визита на подстанцию №4 вспоминали и её военную историю. Подстанция была задействована в возобновлении трамвайного движения и подавала ток на маршрут №9 от Политехнического института на 2-м Муринском проспекте через нынешний Литейный и Загородный проспекты к Нарвским воротам, которые были крайней остановкой пассажирского трамвая на юго-западе города. Всего же в этот день в Ленинграде запустили пять маршрутов - №№ 3, 7, 9, 10, 12.

В октябре 1941 года в подстанцию №4 попала фугасная бомба, была разрушена стена машинного зала, повреждён конвертор, были разбиты приборы и релейная защита, повреждён трансформатор, вытекло 3,5 тонн масла.

Вице-губернатору Кириллу Полякову показали в машинном зале слегка погнутую ферму, напоминающую о тех событиях военных лет, а также познакомили с выставкой об энергетике предприятия в годы войны. Кирилл Поляков пообщался с ветераном Службы Энергохозяйства ГЭТ Юрием Студзинским и ребятами и профильного ГЭТ-класса и ДОЛ «Зарница». Во дворе подстанции Кириллу Полякову продемонстрировали современную спецтехнику Энергохозяйства в сравнении с исторической вышкой контактной сети на базе УралЗиС, которую ГЭТ восстановил к 80-летию Великой Победы.