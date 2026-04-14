Горэлектротранс укрепляет связь с будущими специалистами

В лицее № 393, индустриальным партнером которого является Горэлектротранс, состоялась научно-практическая конференция «Инновационные методы математики и физики в экологических и гидрометеорологических исследованиях». На секции «МИФы в природе» (математика, информатика, физика в природе) 18 лицеистов представили и защитили свои исследовательские работы. Все они имеют высокую практическую ценность для ГЭТ и были подготовлены при взаимодействии с профильными специалистами транспортного предприятия.

Целью подобных проектов является ранняя профориентация талантливой молодежи и формирование кадрового резерва для нужд Горэлектротранса.

Юных исследователей перед защитой проектов напутствовали председатель Комитета по транспорту, выпускник лицея №393 Денис Минкин и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак. Директор ГЭТ отметил, что сотрудничество с лицеем №393 является взаимовыгодным для обеих сторон, Горэлектротранс был рад стать индустриальным партнером и частью проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса», так как предприятие стремительно развивается и внедряет современные технологии, включая ИИ. Константин Шостак также выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество и принял участие в церемонии вручения дипломов победителям.

Также на защите проектов присутствовали заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов, директор по развитию предприятия Лариса Прокофьева, начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Павел Поляков и начальник Отдела испытаний УИТиИС Анастасия Шептякова.

Результаты исследовательских работ, выполненных под кураторством специалистов ГЭТ

Физика:

2 место - Валерия Казанцева, «Определение величины загрузки транспортного средства по величине тормозного тока» (научный руководитель - Виктор Чаусов, ведущий инженер Сектора по электронному и силовому оборудованию Службы подвижного состава).

3 место - Александр Колпаков, «Перспективные автономные источники энергии» (научный руководитель - Алексей Баринов, начальник Производственно-технического отдела Службы подвижного состава).

Математика:

1 место - Егор Самарин, «Система подсчета пассажиров в транспортном средстве. Алгоритмы и критерии качества данных» (научный руководитель - Василий Алексеев, начальник Аналитического отдела УИТиИС).

2 место - Ирина Багаева, «Оценка эффективности использования различных видов электрического безрельсового транспорта на маршрутной сети Санкт-Петербурга» (научный руководитель - Лариса Прокофьева, директор по развитию предприятия).

Информатика:

1 место – Евгений Чудаков, «Архитектура программного обеспечения для диагностики электронного оборудования подвижного состава городского электрического транспорта. Выбор архитектурного решения при разработке данного программного обеспечения» (научный руководитель - Екатерина Дунина, Заместитель начальника управления - начальник отдела эксплуатации бортового оборудования УИТиИС).

3 место - Егор Тихомиров, «Создание автоматизированной системы ведения реестра и учета затрат абонентских SIM-карт» (научный руководитель - Андрей Сорокин, заместитель начальника Службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций).

Напомним, что Горэлектротранс стал индустриальным партнером лицея №393 в рамках проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса» 7 октября 2025 года. В рамках совместной работы в феврале 2026 года ГЭТ организовал в ДОЛ «Зарница» трехдневный технический интенсив для лицея № 393, также прошла серия производственных экскурсий. Намерения сторон носят долгосрочный характер и взаимную заинтересованность в развитии талантливой молодежи.