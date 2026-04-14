Корпоративный волейбольный турнир открыл год 90-летия троллейбуса в Горэлектротрансе

Очередной этап спартакиады Горэлектротранса стал без преувеличения жарким. 11 апреля на «Урбо-арене» состоялся большой волейбольный турнир, который посвятили 90-летию петербургского троллейбуса. Игры прошли в расширенном формате: к командам присоединилась сборная «Ленинград-1» в составе руководителей трамвайных и троллейбусных парков во главе с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Константином Шостаком.

Приветственное слово на открытии турнира Константин Шостак сказал в спортивной форме, брендированной символикой 90-летия петербургского троллейбуса. Он отметил традиции Горэлектротранса, в котором очень многие коллективы любят играть в волейбол и за пределами спартакиады.

«Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь. Знаю, что волейбол – важный вид спорта в ГЭТ. Вы все отлично справляетесь с этой командной игрой. Желаю вам достойной хорошей борьбы. Ну а мы, руководители, тоже будем со своей командой бороться за победу», – пообещал Константин Шостак.

Также с напутственным словом к командам обратилась председатель ППО ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис. Она отметила массовость волейбольных игр и пожелала спортсменам удачи на поле. Субботний турнир собрал порядка 140 участников и болельщиков, поддерживать своих игроков приходили семьями.

Команды были распределены на 4 группы методом жеребьёвки, где каждая сыграла по три игры. От результата зависел выход в финал и полуфинал, а также дальнейшее распределение мест в турнирной таблице. На протяжении спортивного дня на арене сыграли 48 встреч.

Результаты серебряного плей-офф:

1 место — «Троллейбусный парк №3»;

2 место — «Гражданка» (Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк);

3 место — «Троллейбусный парк №1».

Результаты золотого плей-офф:

1 место – команда АВС «Носорог»;

2 место — «Трамвайный парк №5»;

3 место — «Автобаза».

Команда «Ленинград-1» получила «золотую середину», обыграв половину команд и вышла в серебряный плей-офф.

По итогам турнирного дня Константин Шостак отметил, что сильную игру демонстрировали те команды, у которых на территории парков или служб есть волейбольная площадка. Ведь традиции играть на перерыве в волейбол в ГЭТ придерживаются уже несколько поколений транспортников. Директор предприятия выразил надежду на то, что к любимой игре в ГЭТ будут приобщаться всё больше работников в своих подразделениях.