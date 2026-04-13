Более 400 гостей посетили День открытых дверей Учебного комбината ГЭТ

Весенний День открытых дверей Учебно-курсового комбината ГЭТ прошёл 11 апреля в формате семейного фестиваля под эгидой 90-летия петербургского троллейбуса. Более 400 человек провели субботу познавательно: познакомились с современным и раритетным транспортом, приняли участие в мастер-классах и викторинах, увидели, как многотонный трамвай возвращают на рельсы. Среди гостей – не только взрослые, но и дети.

В честь юбилея троллейбусного движения в Санкт-Петербурге на Дне открытых дверей провели викторину «90 лет в движении: история троллейбуса и профессии». В качестве современного транспорта на событии представили новинку 2025 года – троллейбус «Синара». С помощью зеленого учебного троллейбуса дети и взрослые научились поднимать и опускать токоприёмники, а также менять угли на токоприёмниках.

Особый восторг у всех гостей вызвала площадка Аварийно-восстановительной службы «Носорог». Специалисты показали, как многотонный трамвай возвращают на рельсы с помощью вагона-тренажёра на базе ЛВС-86К.

Специалисты Управления по персоналу провели десятки индивидуальных консультаций для желающих трудоустроиться в петербургский Горэлектротранс. На мероприятии работала зона трудоустройства. Кстати, троллейбусная группа стартует уже 24 апреля. А летом будет дан старт двум юбилейным троллейбусным группам, выпуск которых состоится накануне 21 октября – даты пуска троллейбусного движения в Ленинграде в 1936 году. Ближайшая группа будущих вагоновожатых начнёт обучение 20 мая.