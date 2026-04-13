С Днём рождения, троллейбус!

13 апреля свой 124-й день рождения празднует российский троллейбус. В 1902 году прототип троллейбуса, первый электрический колёсный транспорт был презентован в Петербурге.

Троллейбус образца 1902 года напоминал скорее телегу с мотором и толстым проводом, который соединял коробку управления и контактную сеть. В нём не было корпуса, стёкол, лавок, но он мог передвигаться по общим дорогам уже с помощью электричества, а не за счёт конской тяги. Запуск троллейбуса состоялся в здании Экипажной фабрики Петра Фрезе во дворе дома №10 в Эртелевом переулке (ныне – ул. Чехова).

А вот первые серийные троллейбусы вышли на маршруты Ленинграда 21 октября 1936 года. 2026 год проходит для Горэлектротранса под эгидой 90-летия петербургского троллейбуса. Первые маршруты обслуживали троллейбусы с деревянным кузовом ЯТБ-1. Интересно, что тогда в широкий обиход ещё не вошло слово «троллейбус» и новый вид общественного транспорта называли «безрельсовый трамвай».

«Наподобие автобуса он снабжён пневматикой и двигается по мостовой. Специальная конструкция роликовых токоприёмников позволяет троллейбусу отклоняться от сети в сторону на 4-5 метров. Положительные качества троллейбуса, заимствованные им от трамвая и от автобуса, несомненны. Это отсутствие рельсовых путей, возможность посадки пассажиров прямо с тротуара, повышенная скорость (17-18 км/ч), плавный и бесшумный ход», – такое описание встречается на страницах книги «Ленинградский-петербургский троллейбус».



Современные троллейбусы становятся всё более маневренными, удобными, безопасными. Сейчас Горэлектротранс активно внедряет троллейбусы с увеличенным автономным ходом. 326 ТУАХ курсируют по 18 маршрутам Санкт-Петербурга, это крупнейшая сеть «автономных» троллейбусов в России. Всего же в Петербурге на линию выходят 834 пассажирских троллейбуса. Они обслуживают 48 маршрутов протяжённостью почти 613 км.