В Трамвайном парке №8 провели две встречи с ГАИ

В период детских каникул в Горэлектротрансе традиционно действовала акция «Внимание – дети!». В Трамвайном парке №8 в апреле прошли сразу два инструктажа – от сотрудников Госавтоинспекций Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга. Подобные мероприятия направлены на повышение безопасности пассажиров и пешеходов.

В ходе профилактических бесед инспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в том числе скоростного режима, внимательности при посадке и высадке пассажиров, а также снижении скорости перед пешеходными переходами и вблизи детских образовательных учреждений. Особое внимание уделили правилам перевозки детей.

Регулярно, в том числе в период проведения акции «Внимание – дети», на линии осуществляется видеомониторинг работы водителей, в трамвайных и троллейбусных парках продолжают проводить проверки технического и санитарного состояния транспорта.