11 апреля Учебно-курсовой комбинат ГЭТ организует выездной День открытых дверей

Апрельский День открытых дверей Учебно-курсового комбината Горэлектротранса (УКК ГЭТ) пройдёт в формате семейного фестиваля и будет посвящён 90-летию петербургского троллейбуса. И родителям, и детям, и выпускникам будет что посмотреть в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, где УКК ГЭТ развернет интерактивные секции. Они будут работать в окружении современного транспорта, а познакомиться с раритетными трамваями и троллейбусами можно будет тут же по соседству – в депо старейшего Василеостровского трамвайного парка.

В этом году исполняется 90 лет троллейбусному движению в нашем городе. Этой дате на Дне открытых дверей посвятят викторину «90 лет в движении: история троллейбуса и профессии» и познакомят с троллейбусной новинкой 2025 года – троллейбусом с увеличенным автономным ходом «Синара». 20 таких машин эксплуатируются в Троллейбусном парке №3.Также гости смогут принять участие в мастер-классах по подъёму токоприёмников троллейбуса и по смене углей на токоприёмниках. Те, кто уже определился могут записаться на обучение в троллейбусную группу, которая стартует 24 апреля. А летом стартуют две юбилейные троллейбусные группы, выпуск которых состоится накануне 21 октября – даты пуска троллейбусного движения в Ленинграде в 1936 году.

Трамвайщикам тоже будет, что посмотреть. Особую зрелищность обещает Аварийно-восстановительная служба «Носорог»: они продемонстрируют постановку многотонного трамвая на рельсы. Напомним, в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ действует вагон-тренажер, созданный на базе ЛВС-86 для отработки действий АВС при нештатных ситуациях. Ближайшая учебная группа для водителей трамвая стартует 20 мая.

На Дне открытых дверей можно детально узнать об условиях обучения: специалисты Управления по персоналу расскажут гостям о профессиях водителя трамвая и троллейбуса и других востребованных специальностях, этапах обучения, сроках, стипендиях, мерах поддержки молодых сотрудников, а также требованиях для приема на работу.

Для уже готовых соискателей будет работать зона трудоустройства, где сотрудники Управления по персоналу проведут персональные консультации.

Дата и время: 11 апреля, 11:00-14:00

Адрес: Средний пр, 77