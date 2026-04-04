В трамвае №6 наступил День витамина С

«День витамина С» - традиционная апрельская акция для пассажиров трамвая от клоун‑мим‑театра «Мимигранты». Горожане радуются весне, а оранжевые апельсины радуют их взгляд и повышают настроение. Этот фрукт артисты всегда захватывают с собой на «витаминный трамвайный рейс». Также поездка сопровождается викторинами, фокусами, музыкальными номерами и розыгрышами.



4 апреля по Петербургу проехал «Витаминный трамвай». Акция состоялась в рамках программы «XXI Международного Смешного фестиваля» при поддержке Комитета по культуре Санкт‑Петербурга.



Рейс стартовал от улицы Кораблестроителей. По маршруту до Финляндского вокзала и обратно в пути пассажиров трамвая сопровождали артисты клоун‑мим‑театра «Мимигранты» с весенней интерактивной программой. Также участникам акции вручили апельсины как яркий символ Дня витамина С.