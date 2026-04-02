Сборный ГЭТ-класс встретился с председателем Комитета по транспорту Денисом Минкиным

Идея сборного ГЭТ-класса впервые прозвучала на «Беседе с лидерами», в которой Денис Минкин принимал участие ещё в качестве директора СПб ГУП «Горэлектротранс». Смысл в том, чтобы обеспечить профориентационную работу с детьми, чьи школы не имеют специальных соглашении с Горэлектротрансом о ранней профориентации (сейчас действуют 5 таких соглашений). ГЭТ-класс стартовал в начале февраля, а на этой неделе для ребят проходит двухдневный выездной интенсив на объектах Горэлектротранса. Сегодня в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке школьники встретились с председателем Комитета по транспорту Денисом Минкиным.

Вместе со сборным ГЭТ-классом СТТП посетили воспитанники кружка по моделированию электротранспорта под руководством водителя Трамвайного парка №3 Сергея Старцева. Денис Минкин во время знакомства с ребятами поинтересовался, какую профессию они планируют выбрать. Школьники ответили, что хотят стать водителями электротранспорта или инженерами в ГЭТ. Поэтому сразу встал вопрос о летней практике на предприятии для ГЭТ‑класса. Ребята хотят проходить её в трамвайных и троллейбусных парках рядом с домом. Они выразили надежду,

Внимание уделили и техническому прогрессу. Денис Минкин спросил, как молодые люди собираются конкурировать с возможностями искусственного интеллекта, которые с каждым днём развиваются всё стремительнее. Его совет ребятам: учиться, постоянно узнавать новое и не останавливаться на достигнутом.

Конечно, ребят интересовали и будни главы транспортного ведомства и как устроена работа Комитета по транспорту. Денис Минкин рассказал, какие задачи сегодня стоят перед транспортным комплексом Петербурга и как их планируют решать.

Программа продолжилась экскурсией по цехам СТТП. Далее ребята отправились на трамвайную экскурсию по дистанциям Службы пути. Они побывали на ул. Литовской ул., в Трамвайном парке №1, на пр. Маршала Говорова. Транспортом в этом экскурсионном туре, конечно, стал жёлтый детский трамвайчик.

Этот же трамвай «Дети» сопровождал ребят и накануне, 1 апреля. ГЭТ-класс вместе с учащимися школы №347 отправились в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, где наглядно познакомились с историей развития трамвайного и троллейбусного движения и покатались на ретротрамвае МС по территории старейшего Василеостровского трамвайного парка. Также они познакомились и с работой трампарка - осмотрели ремонтный цех, где обслуживают вагоны «Довлатов» и «Достоевский». Дети изучили устройство тележки, токоприёмника, рельсового тормоза, карданного вала. Вторая часть экскурсии охватывала также знакомство с Автобазой Горэлектротранса.

«В сборный ГЭТ-класс вошли ребята не только из 347 школы, но и из других школ, с которыми Горэлектротранс пока не заключил соглашения о сотрудничестве в рамках программы ранней профориентации. С инициативой о его создании выступили наши активисты, сотрудники предприятия, они и организовывают занятия и экскурсии для этих школьников. И получилось, что в сборном ГЭТ-классе собрались по-настоящему заинтересованные дети, которые готовы во внеучебное время изучать электротранспорт и в дальнейшем планируют у нас работать. Поэтому работа по ранней профориентации – максимально полезна и значима. Со школьного возраста мы начинаем знакомить школьников с профессиями предприятия, технологическими процессами. И надеемся, что эти дети в будущем придут в Горэлектротранс уже настоящими профессионалами», - отметил заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.