Горэлектротранс принял участие в международном образовательном форуме

СПб ГУП «Горэлектротранс» принял участие в XVI Петербургском международном образовательном форуме, организованном при поддержке Комитета по образованию. Деловая программа включала обсуждение ключевых вопросов образовательной сферы, в том числе подготовку инженерных кадров для городских предприятий. С этой целью в Горэлектротрансе действует программа ранней профориентации и организовано сотрудничество с образовательными учреждениями.



На площадке школы №334 Невского района прошёл семинар «Инженерное образование в школе: от теории к практике через сотрудничество с предприятиями». В нём приняли участие руководители и педагоги школ, колледжей и вузов, реализующих инженерно-технологический профиль, специалисты по профориентации, а также представители предприятий-партнеров. Петербургский Горэлектротранс представлял советник директора - начальник Управления формирования политики Сергей Китаев. Он рассказал о работе, которую Горэлектротранс ведет со школьниками в рамках принятой на предприятии программы ранней профориентации. Для детей проводят экскурсии по подразделениям ГЭТ, знакомят с историей и современным устройством транспортного предприятия.



Кроме того, в пяти школах Центрального, Фрунзенского, Невского и Кировского районов созданы специализированные ГЭТ-классы, ученики которых более глубоко изучают работу предприятия. В том числе создают научно-исследовательские проекты на актуальные для электрического транспорта темы под руководством наставников из Горэлектротранса. А для самых активных и заинтересованных любителей электротранспорта силами работников ГЭТ создан специальный волонтерский класс, объединяющий детей из разных городских школ.



«При работе со школьниками важно донести до детей, а, может, даже важнее – до их родителей, что полученная профессия не ограничивается рамками конкретного предприятия. Получив действительно востребованную специальность, они смогут работать где угодно, в самых разных отраслях – от городского транспорта до банковской сферы и нефтяной промышленности», – подчеркнул Сергей Китаев.



Перед началом участников познакомили с учебными классами и выставкой макетов, в которых школьники отразили прошлое, настоящее и будущее технологического развития России.