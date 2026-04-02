Почти 140 работников Трамвайного парка №8 отмечены юбилейными наградами

В Горэлектротрансе состоялся торжественный вечер в честь 90-летия с момента создания обособленного структурного подразделения «Трамвайный парк №8». Исторически он известен как трампарк Кировского района, который располагался на пр. Маршала Говорова. В наши дни Трамвайный парк №8 занимает площадку на пр. Стачек, 114, куда переехал после объединения с Трамвайным парком №9 им. И.Е. Котлякова, объединив в себе историю сразу двух этих площадок. Так что и день рождения парк встречает дважды в год – 21 января и 1 апреля. Коллектив парка-юбиляра приехали поздравить председатель Комитета по транспорту Денис Минкин и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

Коллектив современного Трамвайного парка №8 объединяет 660 работников, которые обеспечивают эксплуатацию 110 трамваев на маршрутах юго-запада Петербурга. Накануне трамвайщиков чествовали в актовом зале гостеприимного Троллейбусного парка №1. Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин поблагодарил коллектив за службу пассажирам, а также зачитал официальное поздравление от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова:

«Поздравляю весь коллектив восьмого Трамвайного парка с юбилеем. Это место с богатой историей и особой душой - здесь бережно хранят традиции и уверенно смотрят в будущее, сочетая опыт поколений и новые технологии. В военные годы парк стал частью подвига города, а сегодня его сотрудники продолжают важное дело, ежедневно обеспечивая жизнь мегаполиса. Главная ценность парка - это вы, люди, благодаря которым он живёт и развивается. Спасибо за ваш труд и преданность делу. Желаю здоровья, благополучия и новых достижений!», - поздравил губернатор Александр Беглов.

Торжественный вечер включал церемонию награждения лучших работников, которую открыл директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак и вручил подарок от Управления ГЭТ.

«90 лет – это крупная дата. Восьмой парк за эти годы пережил Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда. А сегодня – это один из самых лучших парков города. В это нелёгкое время я желаю Вам, прежде всего, огромного человеческого счастья. Мне всегда приятно к Вам приезжать, у Вас дружественная атмосфера и много хороших традиций. Я знаю, что директор парка Денис Васильевич Рогожников активно занимается спортом, я надеюсь, коллектив в этом поддерживает руководителя. От администрации ГЭТ мы дарим парку теннисный стол – для совместных тренировок», - обратился к коллегам директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

Директор Трамвайного парка №8 Денис Рогожников в своём обращении отметил ветеранов ГЭТ за плодотворную работу и верность предприятию. Он подчеркнул, что труд трамвайщиков во все времена был важен и ценен городу и пассажирам.

Председатель Первичной Профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис поблагодарила сотрудников парка за активное участие в деятельности профсоюзной организации, достойный вклад в общественную жизнь коллектива. Четырём сотрудникам вручили Почётные грамоты Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленобласти, такой грамоты удостоен и директор парка Денис Рогожников. Шесть транспортников были удостоены бронзовыми, серебряными и золотыми медалями Межрегионального профсоюза. Ещё шесть юбиляров получили Почётные грамоты ППО ГУП «Горэлектротранс». Профсоюзный стаж награжденцев достигал 39 лет.

Поздравление от директоров трамвайных и троллейбусных парков, а также Учебно-курсового комбината ГЭТ вновь стало одним из самых ярких. Они преподнесли коллегам-юбилярам самовар – для тёплых и душевных чаепитий. Денис Рогожников пообещал, что подарок обязательно будет задействован в субботнике уже в этом месяце. Начальник Энергохозяйства ГЭТ Александр Щербань презентовал восьмому парку настенные часы с символикой своего подразделения.

На празднике для транспортников выступили корпоративные артисты с творческими номерами. Творческая группа парка исполнила песню «Наш парк восьмой». А Молодёжный совет парка в качестве поздравления подготовил видеоролик о ценностях подразделения - дружбе и взаимопомощи.

Как ни странно, Трамвайный парк №8 в этом году встречает уже второй юбилей. 21 января исполнилось 110 лет трамвайному парку на проспекте Стачек, 114, где сегодня располагается «восьмёрка». Но изначально, 90 лет назад, восьмой парк был построен на ул. Маршала Говорова, 33. Впоследствии, в 2003 году, он переехал на проспект Стачек и объединился с Трамвайным парком №9, став той «восьмёркой», которую пассажиры знают сейчас. Тем не менее, датой основания Трамвайного парка №8 остаётся 1 апреля 1936 года. Интересно, что в этом же году по городу впервые поехали троллейбусы: парк является ровесником троллейбусного движения.

В современном Трамвайном парке №8, согласно программе развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» идёт обновление подвижного состава. В настоящий момент из 110 трамваев парка 75% – это новые вагоны «Богатырь-М», «Витязь-М» и «Витязь Ленинград».

Трамвайный парк №8 обслуживает 5 маршрутов: №№ 36, 41, 52, 56, 60. В среднем их пассажиропоток в будни составляет порядка 84 тысяч пассажиров. Всего же за 2025 год трамваи «восьмого» парка перевезли 23,4 млн пассажиров.