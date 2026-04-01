Молодежь Горэлектротранса встретилась с любимым футболистом Александром Кержаковым

Встреча Объединенного молодежного совета организаций транспортной отрасли города с легендой отечественного футбола, была организована при содействии председателя Комитета по транспорту Дениса Минкина. Лучший бомбардир «Зенита» ответил на вопросы транспортников о карьере, личной жизни и новой должности – в начале марта он стал спецпредставителем губернатора по спортивным вопросам. В составе Объединенной «молодежки» во встрече приняли участие работники Горэлектротранса.

Лучший бомбардир в истории российского футбола с 2013 по 2025 годы, лучший бомбардир в истории «Зенита», забивший 162 гола, трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка России и Кубка Премьер-лиги, двукратный обладатель Суперкубков России, а также Кубков Испании, УЕФА, Швейцарии – это далеко не все заслуги знаменитого петербургского футболиста Александра Кержакова.

Конечно, молодые транспортники много спрашивали о примечательной спортивной карьере. Также интересовались испанским футбольным клубом «Севилья», где играл Александр Анатольевич, съёмками в клипе группы «Ленинград» и о том, как сейчас тренируется спортсмен.

«Принято говорить, если ребёнок занимается профессионально спортом, то он жертвует своим детством. В какой-то степени – да, в какой-то – нет. Я родился в Кингисеппе, с 11 лет жил в Петербурге в спортивном интернате. Главное для меня было не подвести родителей. Они поверили в меня и пошли на огромные жертвы. Отец привил любовь к футболу, мама – привезла в город на отбор в споршколу Олимпийского резерва «Зенит», и меня взяли. Я благодарен семье и тренерам, которые меня взрастили как личность. Помню, как отец говорил, профессиональный футбол сможет тебя обеспечивать в жизни. Так и оказалось», – поделился Александр Кержаков.

Затронули на встрече и вступление в должность спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга по спортивным вопросам.

«Моя цель на этом месте – сделать так, чтобы детский и юношеский спорт во всех направлениях вышел на более качественный уровень. Для этого у нашего города есть огромные возможности. Тренерская деятельность дала много опыта: ты видишь, когда твои идеи реализовываются, а ты этого не ожидаешь. Таких эмоций я не получал, когда был профессиональным футболистом. Вспоминаю, на какие жертвы шёл я и семья, которая меня не видела. 24 часа думал только о футболе. Всё изменилось, когда я ушёл из тренерства. В работе случился перерыв на полтора года. И это время не прошло зря, я стал внимательным к семье, в конце декабря у нас родился ребёнок и весь этот путь с женой мы прошли вместе. Это время, когда мы разработали мобильное приложение для юных спортсменов, открыли благотворительный фонд «Звёзды детям», – рассказал Александр Кержаков.

Заместитель председателя ППО ГУП «Горэлектротранс» Марина Треус выразила надежду увидеть спецпредставителя губернатора по спортивным вопросам на корпоративных мероприятиях ГЭТ, выбор которых достаточно широк: от футбольных матчей и спортивных турниров до разноформатных детских мероприятий, например, ежегодного конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» или профориентационных мероприятий.

В финале встречи молодежка вручила Александру Кержакову транспортные подарки от предприятий. Например, Горэлектротранс на время предложил сменить футбольную форму на водительскую и вручил фирменную куртку водителей трамваев и троллейбусов. В ней Александр Кержаков сфотографировался с транспортниками на память.