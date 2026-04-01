Горэлектротранс, метро и ТМХ подписали соглашение о сотрудничестве в области развития беспилотных технологий

Фото: АО «ТМХ»

На Международном транспортно-логистическом форуме у стенда АО «ТМХ» состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве при участии петербургского Горэлектротранса. ГЭТ и метрополитен Санкт-Петербурга будут взаимодействовать с Трансмашхолдингом по вопросам развития беспилотных технологий на транспорте. В церемонии подписания соглашения, которая прошла в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум», приняли участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак, начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин, генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа.

Соглашение закрепляет намерения трёх сторон сотрудничать в рамках развития цифровых инноваций на рельсовом транспорте, а также совместно инициировать необходимые изменения в нормативно-правовом регулировании при развитии беспилотных систем.

Цель сотрудничества - апробация и детальная проработка возможности применения беспилотных технологий и систем в метрополитене и на трамвайной сети. Также стороны будут обмениваться информацией о международных и российских научно-технических программах. Участники соглашения планируют принимать участие в научно-технических мероприятиях, где будут представлены совместные результаты.

«Наше сотрудничество нацелено на цифровизацию всей отрасли ГЭТ: уже пятый год по петербургским маршрутам ездят «умные» трамваи с элементами ИИ, сейчас мы готовимся внедрить систему авторасстановки вагонов в Трамвайном парке №7, также на своём полигоне тестируем полностью беспилотное движение. Рано говорить о повсеместном отказе от человека на борту, но надо понимать, что человек в современной технологической реальности уже не успевает делать всё сразу. Развитие беспилотных технологий даст резкое снижение аварийности и нештатных ситуаций, как мы это уже наблюдаем с нашими «умными» трамваями», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

К настоящему моменту СПб ГУП «Горэлектротранс» и АО «ТМХ» уже больше года сотрудничают в вопросах цифровизации трамвайного движения. Среди ключевых направлений этой работы – развитие высокоавтоматизированных систем управления трамваями, внедрение системы авторасстановки на территории трамвайных парков. Система авторасстановки предполагает, что передвижение вагонов по территории трамвайного парка осуществляется без участия водителя-перегонщика. Система самостоятельно обеспечивает расстановку вагонов в зависимости от необходимости выполнения обслуживания (мойка, ремонт и т.д.) и графика выпуска на линию.

При дальнейшем сотрудничестве в фокусе внимания также окажутся разработанные в ТМХ решения. Например, системы машинного зрения и их тестирование на полигоне ПТО «Шаврова» для распознавания на путях предметов и транспортных средств. Кроме этого, на полигоне будут тестировать высокоточное позиционирование и беспилотное движение. Позиционирование будет обеспечиваться с помощью RFID‑меток – пассивных радиомаяков, размещённых на инфраструктуре. Они позволяют точно определять местоположение трамвая даже там, где недоступен спутниковый сигнал.