На открытии смены в ДОЛ «Зарница» прошёл семинар о профориентационной работе Горэлектротранса

Новая весенняя смена в ведомственном лагере Горэлектротранса «Зарница» традиционно не обошлась без интересных гостей. На этот раз ими стали представители Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они познакомились с программой отдыха для школьников во время каникул, которую предлагает профориентационный транспортный лагерь. «Зарница» имеет и оздоровительную направленность, так что в планах – развивать профориентационное сотрудничество ещё и с Педиатрическим университетом. О том, как в целом в Горэлектротрансе поставлена работа по ранней профориентации, рассказал директор предприятия Константин Шостак.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак торжественно открыл весеннюю смену «Зарница будущего: версия 5.0». Частью программы праздничного дня стал семинар о ранней профориентации в Горэлектротрансе, организованный для Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при активной поддержке Педиатрического университета. На нём Константин Шостак рассказал о ближайших планах ДОЛ. «Зарница» готовится ввести в эксплуатацию обновленные корпуса и за летний сезон-2026 принять рекордное количество гостей: 400 человек. Ещё здесь ждут пополнения парка техники: к трамваю-медиацентру и троллейбусу-кинозалу присоединится «умный» трактор.

«Мы в Горэлектротрансе уже поняли, что работников можно и нужно воспитывать заранее. Так же, как мы учим водителей трамвая и троллейбуса, в лагере мы воспитываем подрастающее поколение, наши будущие кадры. Когда-то и меня самого отец за руку привёл на транспортное предприятие: я представитель трудовой династии. И я тоже в детстве ездил в подобный лагерь, где мне привили любовь к профессии. В ГЭТ реализуется программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее». В скором времени и в ДОЛ появится «помощник будущего» - робот-трактор, оснащённый искусственным интеллектом», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

Как выглядит обычный день в транспортном лагере гости из Союза журналистов смогли увидеть сразу после церемонии открытия смены: дети быстро разбежались по любимым секциям и активностям. В их числе – зрелищные мастер-классы с участием спецтехники от Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» и Энергохозяйства ГЭТ. Никогда не пустует и веревочный парк, где ребята в игровой форме знакомятся с контактной сетью электротранспорта. Также начался рабочий день в детском Медиацентре, обустроенном в трамвае.

Все профессии важны

Детский Медиацентр – особая гордость ДОЛ. В рамках профориентационной работы зарничников знакомят не только с транспортной отраслью, но и с журналистикой. Специальный медиаотряд каждую смену снимает новостные сюжеты и готовит материалы в корпоративную газету ГЭТ «Петербургские магистрали».

Теперь в «Зарнице» планируют также создать медицинский отряд, где воспитанников будут учить оказывать первую медицинскую помощь. Такую возможность рассматривают в рамках сотрудничества лагеря с Педиатрическим университетом.

«В «Зарнице» мы не просто отдыхаем, а стараемся привить навыки, которые пригодятся ребятам в жизни. Сегодня наш лагерь входит в десятку лучших лагерей по Ленинградской области. А наша уникальная профориентационная программа, разработанная нашими педагогами, растиражирована и представлена в 7 регионах страны. На весеннюю смену к нам приехало 120 детей. Но желающих гораздо больше, это дети из других транспортных предприятий. Летом мы ждём ввода новых корпусов, которые позволят в разы увеличить пропускную способность лагеря», - поделился директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев.

Напомним, свои направления профориентационной работы есть во всех подразделениях Горэлектротранса. Так, в Петербурге действуют уже 6 ГЭТ-классов, а программа ранней профориентации охватила не только школьников, но и детские сады. Для совсем юных петербуржцев проводятся эксклюзивные экскурсии, где в игровой форме малышам рассказывают о транспортных профессиях. Также Горэлектротранс является индустриальным партнером лицея №393 в рамках проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса». Лицеисты уже дважды побывали на выездных профориентационных интенсивах в «Зарнице».