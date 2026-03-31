Горэлектротранс и Госавтоинспекция Невского района провели беседу со школьниками

Отдых должен быть не только интересным, но и безопасным. При подготовке к весенним каникулам работники Трамвайного парка №7 совместно с сотрудником Госавтоинспекции провели для учеников школы №334 Невского района профилактическую беседу о безопасности движения. В рамках акции «Внимание, дети!» ребятам напомнили о правилах поведения на дороге, закрепили знания дорожных знаков и сигналов светофора.

От Трамвайного парка №7 во встрече принимали участие помощник директора парка по развитию производственной системы Юлия Никитина и помощник директора парка по безопасности движения Денис Самойлов совместно со старшим лейтенантом полиции, инспектором по исполнению административного законодательства Отдела Госавтоинспекции по Невскому району Анастасией Лищук.



С учениками обсудили тему вандализма. Ребята убедились в том, что важно беречь школьное, городское имущество, уважать память и не совершать противоправных действий в отношении памятников, культурных объектов. А также, какая ответственность грозит нарушителям. Учащиеся поинтересовались, в чём разница между «красивым граффити» и вандализмом и что будет, если разрисовать трамвай. Инспектор объяснила, что любая несогласованная надпись считается порчей имущества. Также детей интересовала стоимость ремонта вагона: его покраски, замены разбитого стекла или испорченного сиденья. В ходе беседы прозвучал вопрос о том, могут ли посадить в тюрьму за сломанный поручень. Инспектор разъясняла разницу между административным правонарушением и уголовным преступлением.



Школьники активно задавали и другие вопросы. К примеру, почему трамвай нужно обходить по пешеходному переходу; что случится, если стоять у двери или прислоняться к ней во время движения; что делать, если трамвай резко затормозит, а пассажир не держится за поручень и почему нельзя играть или бегать рядом с трамвайными путями, даже если вагона не видно.