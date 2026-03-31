Константин Шостак назначен директором СПб ГУП «Горэлектротранс»

С 31 марта директором СПб ГУП «Горэлектротранс» назначен Константин Шостак - главный инженер петербургского Горэлектротранса, со 2 февраля временно исполняющий обязанности директора предприятия. Соответствующее распоряжение Комитета по транспорту подписал глава ведомства Денис Минкин.

Константин Шостак – представитель трудовой династии, весь его профессиональный путь связан с городским электрическим транспортом. Начинал слесарем-электриком по ремонту электрооборудования, занимал должности главного инженера в различных троллейбусных парках, был генеральным директором волгоградского МУП «Метроэлектротранс». В структуре петербургского Горэлектротранса работает с февраля 2023 года.

Трудовая биография

Родился 28 ноября 1986 года в Москве в транспортной семье. Отец работал в ГУП «Мосгортранс» водителем троллейбуса, затем в ремонтной зоне.

В 2006 году окончил ГОУ СПО Электромеханический колледж №55 Департамента образования г. Москвы.

В 2009 году получил высшее образование в Профессиональном институте управления г. Москвы по специальности «Менеджмент организации». В 2020 году прошёл повышение квалификации в АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов» по специальности «Экономика и планирование на предприятии».

Ещё в годы учебы в Электромеханическом колледже начал трудовую карьеру в отрасли электротранспорта: работал слесарем-электриком в Троллейбусном парке №6 ГУП «Мосгортранс». Также был лаборантом Электромеханического колледжа.

С 2005 по 2016 годы работает в структуре ГУП «Мосгортранс»: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, начальник смены, инженер-технолог технического отдела, заместитель главного инженера Троллейбусного парка №6. С 2014 назначен заместителем директора по ремонту подвижного состава Троллейбусного парка №1, затем работал главным инженером в Троллейбусных парках №№1 и 8.

В 2017 году заместитель главного инженера-начальник ПТО автоколонны №1786 филиала ГУП МО «Мострансавто».

С 2017 года первый заместитель генерального директора в волгоградском МУП «Метроэлектротранс».

С 2020 по 2023 годы генеральный директор волгоградского МУП «Метроэлектротранс».

С февраля 2023 года главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс».

Со 2 февраля 2026 года временно исполняющий обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс».

С 31 марта 2026 года директор СПб ГУП «Горэлектротранс».



