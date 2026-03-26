Горэлектротранс представил комедию «Дорожная карта» об искусственном интеллекте

Совместный театральный проект петербургского Горэлектротранса и театрального объединения «Причал» пополнился уже третьей постановкой. Теперь – на тему развития искусственного интеллекта на транспорте, стремительно погружающего водителей в работу в новых реалиях. Хотим мы, не хотим, технологии движутся в будущее. Какое это будущее – не без житейского юмора пытается осмыслить режиссер Сеппо Кантерво в новой постановке «Дорожная карта».

«Сегодня в Горэлектротрансе уже 350 «умных» трамваев, оборудованных системой на основе искусственного интеллекта. Они способны соблюдать скорость, страховать водителя на линии, что позволяет в том числе сократить количество ДТП. Но, вводя эти новшества, мы столкнулись с тем, что некоторые наши опытные водители против инноваций. Утверждают, что уже по 30 лет работают без ДТП, и система им не нужна. И объяснить опытному водителю необходимость внедрения ИИ - трудно. Но ведь это человеческий фактор - любой может устать или почувствовать недомогание за управлением. Мы ведь внедряем ИИ для повышения безопасности. В этом спектакле хотелось показать зрителям через искусство и через иронию, с какими проблемами сталкивается транспортное предприятие, когда на пути неизбежно встает искусственный интеллект. И у актеров это отлично получилось», - отметил временно исполняющий обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.



События интеллектуальной комедии вновь развернулись в старейшем Василеостровском трамвайном парке, где история встретилась с пока гипотетическим, но вполне вероятным будущим. Системный сбой. ИИ, призванный упорядочивать процессы, вышел за пределы заданных алгоритмов. Люди догоняют минуты: действовать нужно умно и быстро. Но как, если инструкции больше не работают?

Чиновники, управленцы, профсоюзные представители и обычные работники вынуждены действовать в ситуации, в которой не действовали никогда до этого.

Конфликт между человеческим мышлением и ИИ усиливает третья сила, которая не поддается цифровому расчёту: она воплощает интуицию, природу и архаическое знание. Этот неожиданный элемент выводит спектакль за пределы социальной сатиры и любой спланированной «дорожной карты».

Напомним, интеллектуальная комедия «Дорожная карта» выходит вслед за спектаклем-променадом «Мистер-33» и водевилем «Дитя кулис», представленными Горэлектротрансом и объединением «Причал» в 2025 году.