На суде по делу о памятнике Блокадному трамваю допросили специалистов

25 марта состоялось седьмое заседание суда по делу о повреждении памятника Блокадному трамваю. Суд допросил специалистов, приглашённых стороной обвинения: директора Военного музея Карельского перешейка, члена научного совета Российского военно-исторического общества Баира Иринчеева и основателя Музея Оранэлы Сергея Баричева.

Напомним, случай произошёл 27 июля 2025 года, мужчины залезли на блокадный вагон МС на проспекте Стачек, повредив его детали и снимая свои действия на телефон.

Директор Военного музея Карельского перешейка, член научного совета Российского военно-исторического общества Баир Иринчеев:

«Памятник Блокадному трамваю внесён в реестр памятников проекта «Место памяти». Этот реестр составлен Российским военно-историческим обществом. Это единственный памятник в городе, посвящённый трамвайщикам, которые работали в блокадном Ленинграде. К памятнику воинской славы этот объект относят и те обстоятельства, что трамваи использовались для переброски войск внутри Ленинграда. Так, например, скрытая переброска войск на трамвае осуществлялась и на Карельский перешеек, это было необходимо, чтобы войска не передвигались большими заметными колоннами, а перемещались маленькими группами. На самом памятнике мы видим атрибуты, которые также относят его к символам воинской славы: Красная Звезда, цифра 900 (поэтичный символ количества дней блокады), номер маршрута – «12» - это действительно существующий в блокаду маршрут. Место для установки памятника тоже выбрано не случайно, здесь была вторая линия обороны – следующий рубеж обороны Ленинграда после передовой».

Основатель Музея Оранэлы Сергей Баричев:

«Памятник Блокадному трамваю несомненно является памятником воинской славы. Трамвайно-троллейбусное управление Ленинграда – это стратегическое предприятие города. Сотрудники выполняли ряд важнейших задач для обороны Ленинграда. Трамвай использовался для вывоза раненых, о чём свидетельствуют фотографии того времени, существовал даже специальный санитарный поезд по проекту знаменитого трамвайного инженера Кондратьева. Трамвай использовался для развозки грузов, в том числе хлеба. Грузовые трамваи убирали снег и мусор, который накопился за блокадную зиму. Трамваи доставляли сотрудников разных предприятий после работы к местам строительства оборонительных сооружений. Трамвай также выполнял задачи по боевому обеспечению. 285 сотрудников предприятия были награждены медалями «За оборону Ленинграда». Кроме этого, сегодня памятник Блокадному трамваю является местом проведения памятных мероприятий, в том числе в Дни воинской славы – 27 Января и 9 Мая. У меня нет сомнений, что все эти факты относят данный памятник к памятникам воинской славы».

Следующее судебное заседание состоится 7 апреля.