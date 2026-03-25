Слесарю Троллейбусного парка №3 Борису Старостину исполнилось 90 лет

25 марта свой юбилей отмечает слесарь 6 разряда Троллейбусного парка №3 Борис Старостин. В петербургский Горэлектротранс он пришёл в 1994 году после перевода с завода «Северный пресс». Интересно, что Борис Логинович – ровесник ленинградского троллейбуса. Обоим в этом году – 90! Символично, что свои 13 лет жизни он посвятил именно этому виду транспорта. На предприятии трудился слесарем механо-сборочных работ слесарно-механического участка и имел своё личное клеймо «Знак качества работы».

Борис Логинович часто вспоминает, как трудился на благо производства: изготавливал детали, устанавливал штампы, работал на токарном и шлифовальном станках. Через год за образцовую работу Бориса Старостина включили в профком. К слову, на эту должность его принимал директор Троллейбусного парка №3 Владислав Репкин, а руководителем на участке был Михаил Бендер (первый директор парка), впоследствии с которым у Бориса Логиновича были хорошие дружеские отношения. Своих коллег он часто вспоминает добрыми словами.



«Ко мне приходили заместители директора, директор, советовались, как лучше сделать. Мою работу ценили. И от неё я никогда не отказывался. Бывало, что и в субботу выходил на смену. Руководство всегда поощряло финансово. Мне о себе говорить сложно. Но, когда я пришёл в 90-е годы на предприятие, это же не секрет, что транспорт находился не в лучшем состоянии. И я радовался, что могу качественно ремонтировать троллейбусы, так, я помогал людям, чтобы они смогли добраться на нужном маршруте до места назначения. Я чувствовал себя нужным в парке», – поделился воспоминаниями Борис Старостин.

Об одном важном моменте в своей работе Борис Старостин в силу своей скоромности умалчивает. Но коллеги знают и помнят, что где бы ни работал Борис Логинович, детали, изготовленные им, отдел технического контроля не проверял, они сразу поступали на склад. А всё потому что у слесаря Горэлектротранса было своё личное клеймо «Знак качества работы».



В силу жизненных обстоятельств через 13 лет успешной работы Борис Старостин был вынужден уволиться, чтобы ухаживать за супругой. По словам коллег из третьего троллейбусного, которые постоянно навещают Бориса Логиновича, он ещё бы долгие годы трудился на благо городского электрического транспорта Санкт-Петербурга.



Борис Логинович Старостин родился в Ленинграде в 1936 году, будучи ребёнком, ему пришлось столкнуться с ужасом военных лет. В блокаду от дистрофии умер его отец, а он и мама чудом остались живыми: попали в больницу, где их спасли медики. Не забыть Борису Логиновичу, как в метре от его комнаты насквозь прошла вражеская бомба, и к счастью, не разорвалась. А затем долгожданный мир, школа, ремесленное училище, служба в армии в инженерных войсках, сначала на Кубани, потом на Онеге. И работа, которую он всегда выполнял чётко и на отлично.