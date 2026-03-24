Троллейбус «Синара» на форуме «Экология большого города»

В «Экспофоруме» в эти дни проходит XXV Международный форум «Экология большого города». Горэлектротранс вновь стал частью события и представил новинку 2025 года – троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара», символизирующий экологически чистый общественный транспорт Санкт-Петербурга. Ознакомиться с ним можно на парковке напротив павильона Е.

Форум «Экология большого города» объединяет представителей власти, бизнеса и профильных организаций для обсуждения экологических технологий, направленных на сохранение природных ресурсов и повышение качества жизни в крупных городах.

СПб ГУП «Горэлектротранс» традиционно принимает участие в форуме и демонтрирует современный подвижной состав. 24 и 25 марта на парковке напротив павильона Е для посетителей представлен троллейбус с увеличенным автономным ходом «СИНАРА-6254», один из актуальных образцов экологичного общественного транспорта Санкт-Петербурга.

Троллейбусы производства компании «СИНАРА - Городские Машины» вместимостью 85 человек оснащены системой автоинформирования и видеонаблюдения. Для комфорта пассажиров установлены USB-слоты для подзарядки мобильных устройств. ТУАХ оборудован функцией книлинга для удобства посадки и высадки, а также откидной аппарелью для посадки и высадки маломобильных пассажиров и детских колясок. Автономный ход «Синары» составляет до 25 км.

«Транспортные сети продолжают развиваться, и важно, что этот процесс связан с экологичным транспортом. Троллейбусы с увеличенным автономным ходом позволяют гибко формировать маршруты, расширять сеть без дополнительной инфраструктуры, контактной сети, и при этом сохранять экологическую составляющую городских перевозок»,- отметил начальник отдела перспективного развития управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Горэлектротранса Андрей Уланов.

Напомним, троллейбусы с увеличенным автономным ходом впервые вышли на маршруты Санкт-Петербурга в 2017 году. Сегодня в городе действует 17 таких линий - это крупнейшая сеть ТУАХ в России. Только за последний год благодаря технологии автономного хода организовано 2 новых маршрута - №51 «Женечка» и №52 «Катюша».

В 2026 году маршрутная сеть с использованием автономного хода достигает 86,1 км. Горэлектротранс эксплуатирует 326 единиц ТУАХ. Самый протяжённый участок автономного движения - 9,8 км на маршруте №23.