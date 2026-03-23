Ольга Баранова из Горэлектротранса – победитель премии «Город в лицах»

Петербургский Горэлектротранс принял участие в юбилейной V премии «Город в лицах» издания «Петербургский дневник». Церемония награждения победителей состоялась 23 марта в Картинном зале Витебского вокзала. Ведущий специалист по безопасности движения ГЭТ Ольга Баранова стала победителем премии в номинации «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок». На сцене её поздравили председатель Комитета по транспорту Денис Минкин и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Фото:

Ольга Баранова работает в Горэлектротрансе без малого полвека. Она прошла карьерный путь от слесаря-электрика до ведущего специалиста по безопасности движения. Трудилась водителем трамвая, ревизором, старшим ревизором, инженером Энергохозяйства. Поддержать Ольгу Афанасьевну пришли заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов, а также сын с супругой и близкая подруга.

«От всей души поздравляю Ольгу Афанасьевну от себя лично и от имени временно исполняющего обязанности директора Горэлектротранса Константина Викторовича Шостака. Мы всем коллективом верили, надеялись и переживали. За Ольгу Афанасьевну вместе со мной голосовала вся моя семья», - сказал заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

Сын Ольги Барановой Сергей Лурье выразил гордость за маму:

«Для меня большая радость и честь, что мама удостоена номинации на премии «Город в лицах». Она посвятила Горэлектротрансу почти 50 лет своей жизни, это пример удивительной преданности и настоящего трудового подвига».

Голосование за номинантов премии «Город в лицах» проходило со 2 февраля по 15 марта. Номинация «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок» вошла в топ самых популярных у петербуржцев. Всего же в голосовании за 11 номинаций приняли участие более 53 тысяч человек.