Учащиеся школы №493 взяли шефство над памятником Блокадному трамваю

Школа №493 Кировского района провела субботник у памятника Блокадному трамваю. Школьники участвуют во Всероссийском конкурсе первичных отделений «Движение первых». Вместе с Горэлектротрансом они составили план мероприятий по сохранению памяти о подвиге ленинградских трамвайщиков. Сотрудничество закрепили и на бумаге: Трамвайный парк №8 подписал со школой соответствующее соглашение.



В ходе третьего игрового уровня «Первые рядом» учащиеся школы №493 выбрали в качестве объекта для долгосрочной социально значимой деятельности памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек. По соседству с ним в Ленинградском сквере расположен памятник «Танк-победитель». Примечательно, что и танк КВ-85, и трамвай МС выпущены на Кировском заводе.



Дети объяснили, что для своей инициативы выбрали именно Блокадный трамвай, потому что это не просто памятник, а живой символ непокорённого Ленинграда, свидетель мужества его жителей и работников трамвайного хозяйства, которые в самое тяжёлое время сумели запустить пассажирское движение и дать ленинградцам надежду.





Первая редакция плана мероприятий по сохранению истории памятника Блокадному трамваю включает в себя благоустройство территории, генеральную уборку, подготовку памятника к торжественным мероприятиям. 15 апреля, в годовщину возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде, кадеты школы №493 будут нести здесь почётный караул, а к Блокадному трамваю возложат цветы.



Школьники также планируют создать документальный видеоролик о Блокадном трамвае, который будет опубликован на ресурсах образовательного учреждения для просвещения молодёжи.



В летние месяцы сотрудничество продолжится профориентационной программой. Школьники побывают на экскурсии в Трамвайном парке №8, познакомятся с востребованными транспортными профессиями, а также с историей трамвайного парка, который был ближайшим к линии фронта во время Великой Отечественной войны.