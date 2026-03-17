ДОЛ «Зарница» привез награду с Дальневосточного образовательного форума

Петербургский Горэлектротранс стал участником Дальневосточного образовательного форума «Детский отдых в образовательном пространстве России». Во Владивостоке ГЭТ представлял подведомственный ДОЛ «Зарница». Авторскую программу воспитания и ранней профориентации, разработанную в Горэлектротрансе, высоко оценили на всероссийском уровне. Директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев награждён медалью «За заслуги в образовании».

Форум прошёл в Доме Правительства Приморского края. В рамках деловой программы директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев презентовал коллегам авторскую программу петербургского Горэлектротранса, включающую в себя раннюю профориентацию. Флагманом этой работы на предприятии является ДОЛ «Зарница», который работает всесезонно. Традиционно все смены «Зарницы» проходят с аншлагами, многие дети возвращаются в лагерь вновь и вновь.

На каждой смене в ДОЛ «Зарница» для детей проводятся познавательные лекции и мастер-классы на тему городского электрического транспорта. Ребята посещают производственные объекты предприятий, музейные комплексы, трамвайные и троллейбусные парки, знакомясь с профессиями транспортной сферы. Также при активном содействии Горэлектротранса в Петербурге действуют 6 ГЭТ-классов, а программа ранней профориентации охватила не только школьников, но и детские сады.

Доклад представителя ГЭТ из Петербурга получила широкий отклик у коллег из разных регионов.

В финале трехдневной программы форума директора ДОЛ «Зарница» Дмитрия Лебедева наградили медалью «За заслуги в образовании». Награда вручалась лучшим специалистам отрасли за значительный вклад в развитие системы образования Российской Федерации.