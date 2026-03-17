Сварщики Горэлектротранса – в десятке лучших профессионалов города

Представители Троллейбусного парка №1 и Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик ручной дуговой сварки». Конкурс проводится ежегодно Межрегиональным профсоюзом работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В преддверии Дня работников ЖКХ на профессиональном конкурсе встретились 13 специалистов, представляющих ведущие предприятия жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Сварщики Горэлектротранса соревновались с коллегами из «Водоканала», «ПетербургГаза», «ТЭК Санкт-Петербурга», управляющих компаний и других организаций. Конкурсные задания выполнялись на базе Колледжа водных ресурсов.

Троллейбусный парк №1 представлял Константин Чегаев, а Аварийно-восстановительную службу – Владимир Иванов. Транспортники подтвердили свой профессионализм и вошли в десятку лучших!

