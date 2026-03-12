Горэлектротранс принял участие в Координационном совете по доступной среде при Комитете по транспорту

В зале «Юбилейный» Петербургского метрополитена состоялось первое заседание Координационного совета по доступной среде на транспорте в новом расширенном формате. Напомним, в декабре 2025 года корсовет, созданный на базе Горэлектротранса совместно с РООИ «Свет Феникса», вышел на межведомственный уровень: к нему присоединились другие городские предприятия-перевозчики. Теперь с учётом наработанного опыта планирование работы Координационного совета осуществляется на уровне Комитета по транспорту.

Нынешнее заседание состоялось под руководством председателя Комитета по транспорту Дениса Минкина, который во время своей работы на должности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» был идеологом создания корсовета по доступной среде. На встрече заместителем председателя Координационного совета выступил врио директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак. Также в заседании приняли участие депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилёв, президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару, руководители транспортных предприятий-перевозчиков и представители общественных организаций инвалидов.

Как и в день формирования расширенного состава Совета ключевые усилия вновь были направлены на разработку единого стандарта обслуживания маломобильных пассажиров. Обсуждались сразу несколько разделов, которые должны быть учтены в едином стандарте. В том числе - порядок действий пассажира на остановке и в транспорте, порядок действий водителя при посадке такого пассажира, порядок проведения инспекций на подвижном составе при участии экспертов по маломобильным группам населения, а также порядок проведения инструктажей для персонала транспортных предприятий.

По поручению Комитета по транспорту единый стандарт должен быть полностью доработан и утвержден в течение двух месяцев.

Петербургский Горэлектротранс на заседании представил доклад о понятии «бесшовной» пересадки между различными видами транспорта для пассажиров с МГН. Она предполагает сокращение времени пересадки, а также максимально быстрый и безопасный путь от одной остановки к другой. Также Горэлектротранс очередной раз аргументировал необходимость строительства повышенных остановок венского типа, которые повысят безопасность всех пассажиров, а для маломобильных пассажиров, включая колясочников – ещё и облегчат посадку-высадку.

Ещё один крупный тематический блок в рамках работы корсовета – вопрос трудоустройства маломобильных граждан и ветеранов специальной военной операции на городские предприятия. Принято решение провести семинар для кадровых служб транспортной отрасли с целью актуализации этой работы и создания единой базы профессий, по каким могут устроиться на работу люди с инвалидностью.