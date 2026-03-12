В Горэлектротрансе сократили срок обучения водителей электротранспорта

Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса адаптировал учебные программы в соответствии с новым приказом Минпросвещения России. 1 июля 2025 года утверждены примерные программы профессионального обучения для всех категорий транспорта. Согласно документу с 1 марта в Корпоративном учебном центре ГЭТ сокращены сроки обучения на 3 учебных программах по подготовке и переподготовке водителей. Также УКК ГЭТ запустил 3 новые учебные программы по переподготовке водителей.

Обновлённые программы для новичков

Изменения коснутся программ подготовки водителей без водительского опыта.

Для будущих водителей трамвая часы обучения сократились за счёт теоретических блоков, актуальность которых снизилась с учётом развития современного подвижного состава.

Для водителей троллейбуса – за счёт переноса пассажирской практики в этап стажировки после трудоустройства.

Подготовка водителей трамвая (Tm)

Было: 562 часа (4-4,5 месяца).

Стало: 544 часа (4-4,5 месяца).

В рамках программы обучения в связи с обновлением в Горэлектротрансе подвижного состава сокращён объем теории по пневматическому оборудованию, поскольку такого оборудования в современных вагонах значительно меньше. Тем не менее в Учебно-курсовом комбинате не спешат отказываться от этого теоретического блока совсем, чтобы будущие водители были готовы работать с любым подвижным составом.

Подготовка водителей троллейбуса (Tb)

Было: 852 часа (6-6,5 месяцев).

Стало: 504 часа (4-4,5 месяца).

В рамках программы пассажирская практика перенесена в стажировку после трудоустройства. Таким образом, ключевые навыки вождения и управления транспортом будут, как и раньше, осваиваться в УКК ГЭТ во время учебной практики, а работа с пассажирами будет отрабатываться уже на реальном маршруте под руководством инструктора парка. Во время стажировки в парке будущий водитель теперь будет получать не стипендию, а полноценную зарплату.

Обновлённые программы переподготовки

В рамках приказа Министерства просвещения РФ обновлена программа переподготовки для водителей категорий B, C, D на категорию Тm – она сокращена на 2 часа.

Кроме этого, появилась новая программа по переподготовке водителей категорий B, C, D на категорию Tb. Ранее будущие водители троллейбуса даже при наличии водительского удостоверения должны были освоить полный курс обучения. Теперь получить профессию можно будет в ускоренном режиме.

Переподготовка с категорий B, C, D на трамвай (Тm)

Было: 444 часа (3,5-4 месяца).

Стало: 448 часов (3,5-4 месяца).

В рамках обновления учебной программы был оптимизирован теоретический курс по пневматике, а также расширен и усилен раздел Правил дорожного движения.

Новая программа. Переподготовка с категорий B, C, D на троллейбус (Тb)

Срок обучения: 389 часов (3,5-4 месяца).

Будущие водители троллейбуса при наличии водительского удостоверения смогут освоить профессию быстрее, чем будущие вагоновожатые в тех же условиях. Пассажирская практика, как и в основном курсе, перенесена в стажировку в парке.

Новые программы взаимной переподготовки

Новые программы переподготовки позволят сменить водительскую специализацию с троллейбуса на трамвай и с трамвая на троллейбус. Эти изменения откроют карьерные перспективы для действующих водителей и позволят сохранить кадры в структуре городского наземного электрического транспорта.

Переподготовка с троллейбуса (Тb) на трамвай (Тm)

Срок обучения: 448 часов (3,5-4 месяца).

Переподготовка с трамвая (Тm) на троллейбус (Тb)

Срок обучения: 389 часов (3,5-4 месяца).

Старт ближайших групп на обновлённых и новых учебных программах

Для водителей трамвая - с 17 марта;

Для водителей троллейбуса - с 24 марта.